Agricultor de Clanton se prepara para temporada de melocotones pese a desafíos económicos

12 de marzo de 2026 – CLANTON, Alabama – Agencias.

Un agricultor de Clanton se está preparando para la próxima temporada de melocotones, a pesar de enfrentarse a una combinación de desafíos que incluyen el aumento de los precios debido a conflictos internacionales y las condiciones climáticas impredecibles de Alabama.

Mark Knight, de Knight’s Peaches, dice que el costo de los fertilizantes, el combustible y otros suministros esenciales ha aumentado significativamente en el último año. Atribuye gran parte de esta presión económica a la inestabilidad en los mercados globales causada por la guerra, lo que ha obligado a los agricultores locales a ajustar sus presupuestos y estrategias operativas.

“Todo ha subido, desde el diésel para los tractores hasta el material de embalaje”, explicó Knight. “Es un equilibrio difícil porque queremos mantener nuestros precios justos para los clientes, pero nuestros costos de producción son mucho más altos que en temporadas anteriores”.

Además de las presiones financieras, el clima sigue siendo una preocupación constante. Después de un invierno con fluctuaciones de temperatura, los agricultores están monitoreando de cerca los árboles para detectar cualquier signo de daño por heladas tardías que pudieran amenazar la cosecha de este año.

A pesar de estos obstáculos, Knight se mantiene optimista sobre la calidad de la fruta y espera que la comunidad local continúe apoyando a los productores agrícolas de la zona. Se prevé que la temporada de melocotones de Clanton comience oficialmente a finales de mayo, siempre y cuando las condiciones meteorológicas se mantengan favorables durante las próximas semanas cruciales de floración.