Ahogamiento de una madre y su hija de 3 años en Sumter fue asesinato/suicidio

Ahogamiento de una madre y su hija de 3 años en Sumter...

18 de diciembre de 2025 – CONDADO DE SUMTER, Alabama – Agencias.

Los funcionarios de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) proporcionaron una actualización el jueves en relación con una persona desaparecida y su hija de 3 años en el condado de Sumter.

Según ALEA, se asignaron agentes especiales al caso de la persona desaparecida luego de una solicitud de la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter.

Se creía que Shardee McGill, de 32 años, y su hija estaban en Jackson, Mississippi, el domingo 21 de septiembre, antes de que su vehículo fuera encontrado en la zona adyacente al río Tombigbee el martes 23 de septiembre en la comunidad de Epes en el condado de Sumter.

El jueves 25 de septiembre, los funcionarios dicen que encontraron un “cuerpo de adulto” en el río antes de encontrar un “cuerpo de niña” en el mismo río el viernes 26 de septiembre.

Ambos cuerpos fueron llevados al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama (ADFS), donde se confirmó que eran los cuerpos de McGill y su hija.

ALEA dice que, según los hallazgos del ADFS y la investigación, tanto la muerte de McGill como la de la niña fueron el resultado de ahogamiento.

Las autoridades dicen que se determinó que la muerte de la niña fue un homicidio y que la muerte de McGiill fue un suicidio.

A lo largo de la investigación, ALEA dice que se ha determinado que no hay sospechosos adicionales en el caso.

Al momento, la investigación del caso aún continúa en curso. ALEA dice que una vez que se complete la investigación, los hallazgos se entregarán a la Oficina del Fiscal de Distrito del 17º Circuito Judicial.