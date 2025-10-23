Ala Este de la Casa Blanca demolida para construir el salón de baile de Trump

23 de octubre de 2025 – Washington – EFE.

La Ala Este, una parte histórica de la Casa Blanca, fue demolida completamente este jueves para permitir la construcción del salón de baile que ha sido propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este nuevo espacio está diseñado para ser el lugar donde se llevarán a cabo grandes eventos oficiales. Las labores de demolición del anexo de la residencia presidencial, que se iniciaron el pasado lunes, fueron culminadas por las grúas.

En el sitio que ocupaba el Ala Este, el presidente Trump ha ordenado edificar un salón de baile de aproximadamente ocho mil metros cuadrados, con capacidad para albergar hasta novecientas personas en distintos actos. El costo de esta ambiciosa construcción se estima en unos trescientos millones de dólares. La Casa Blanca ha comunicado que la financiación para el proyecto provendrá de donantes privados, además de una contribución del propio mandatario republicano.

El diseño del nuevo salón ha sido encomendado a la firma McCrery Architects, la cual se ha comprometido a mantener el estilo neoclásico estadounidense que caracteriza a la estructura original del inmueble. Es importante recordar que el Ala Este original fue erigida en 1902, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, con el propósito de ofrecer un equilibrio visual con el Ala Oeste, donde se ubica el Despacho Oval.

La estructura inicial de dos pisos fue objeto de una expansión significativa en 1942, durante el mandato de Franklin D. Roosevelt, cuando se le añadió un búnker subterráneo. A lo largo de su existencia, el Ala Este ha cumplido múltiples funciones de relevancia, sirviendo como la entrada ceremonial para las visitas de Estado, como espacio para la celebración de eventos sociales y también como sede de la oficina de las primeras damas, siendo Eleanor Roosevelt la primera en ocupar este espacio.

La demolición ha generado controversia. Una organización sin ánimo de lucro dedicada a la protección del patrimonio, el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, ha emitido un llamado urgente exigiendo la paralización inmediata de las obras en curso.

La organización argumenta que la construcción no debe continuar hasta que los planes de edificación “pasen por los procesos legales de revisión pública requeridos”, buscando asegurar el cumplimiento de las normativas de preservación histórica.