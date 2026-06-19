Alabama: arrestan a padre tras muerte de bebé en Alex City

Un hombre de 21 años fue arrestado tras la muerte por disparos de un bebé de cuatro meses en Alexander City.

El caso ha generado conmoción en Alabama mientras continúa la investigación por homicidio.

El sospechoso enfrenta un cargo de asesinato y permanece detenido en la Cárcel del Condado de Tallapoosa.

¿Qué se sabe del caso del bebé fallecido por disparos en Alexander City?

Las autoridades de Alexander City investigan la muerte de un bebé de cuatro meses que resultó herido por arma de fuego en una vivienda ubicada en la cuadra 1500 de J Street. Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte de un menor herido.

El niño fue atendido por policías y personal médico antes de ser trasladado de urgencia al Russell Medical Center. Sin embargo, falleció poco después de llegar al hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Quién es el sospechoso y cuál es el estado de la investigación

Durante las diligencias, el Departamento de Policía de Alexander City identificó al padre del menor, Ameyun May, de 21 años, como principal sospechoso del caso. Posteriormente fue detenido y puesto bajo custodia.

May enfrenta un cargo de asesinato y permanece recluido en la Cárcel del Condado de Tallapoosa mientras espera una audiencia de fianza bajo la Ley de Aniah. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente un posible motivo del tiroteo.