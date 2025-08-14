Alabama Black Belt Adventures Association tiene dos nuevos miembros en la junta

14 de agosto de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Taylor Williams, ejecutivo de PowerSouth Energy, y Casey B. Rogers, subdirectora del Departamento Militar del Estado de Alabama, han sido elegidos como los miembros más recientes de la junta directiva de la Alabama Black Belt Adventures Association (ALBBAA).

La ALBBAA se compromete a mejorar las actividades recreativas al aire libre y promover el turismo en el Black Belt de una manera que genere beneficios económicos y ecológicos para la región. La junta supervisa estos esfuerzos.

“Estamos entusiasmados de que Casey y Taylor se unan a nuestra junta y ayuden a apoyar nuestra misión de ayudar al Black Belt a alcanzar su máximo potencial”, dijo Thomas Harris, fundador y presidente de la junta de la ALBBAA. “Todos los miembros de nuestra junta comparten la pasión por promover mayores oportunidades de recreación al aire libre en los 23 condados del Black Belt, así como el compromiso de atraer visitantes a los numerosos sitios culturales e históricos de la región. Casey y Taylor serán activos increíbles para nuestra organización”.

Williams y Rogers han servido previamente en el Consejo Asesor de la ALBBAA.

Williams y Rogers se unen a una junta directiva que incluye a Harris como presidente, al director ejecutivo de la Federación de Vida Silvestre de Alabama, Tim Gothard, como tesorero, y a Freddy Padilla de Alabama Power como secretario. Otros miembros de la junta son el comisionado del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama, Chris Blankenship, el alcalde de Greenville, Dexter McClendon, Fran Pearce, fundadora de Leadership Selma-Dallas County, y Ellis Terry, presidente de YHN Media Group.

Rogers, nativa de Greenville, actualmente gestiona los asuntos externos y la comunicación estratégica como subdirectora del Departamento Militar del Estado de Alabama, después de haber trabajado como directora de asuntos externos para la gobernadora de Alabama, Kay Ivey. Su carrera profesional también incluye períodos en la Federación de Agricultores de Alabama, con la ex congresista Martha Roby y en la Cooperativa Eléctrica Pioneer.

La participación de Rogers en la comunidad incluye roles de liderazgo anteriores, como presidenta del Club Rotario, así como su servicio en la Junta de la Cámara de Comercio del Área de Greenville, el Centro de Defensa de los Niños Safe Harbor y el Consejo Asesor del Black Belt de Alabama. Es graduada de la Universidad de Alabama.

“Como orgullosa hija del Black Belt, estoy emocionada de continuar ayudando a esta organización a abogar por una región tan querida de Alabama”, dijo Rogers.

Williams, residente de Montgomery, lidera la división de asuntos externos de PowerSouth, incluyendo los esfuerzos de desarrollo económico y asuntos gubernamentales de la compañía. Ha servido a PowerSouth en varias capacidades desde 2009 y anteriormente fue gerente de proyectos de desarrollo corporativo para la Cámara de Comercio del Área de Montgomery.

Williams también fue presidente de la Asociación de Desarrollo Económico de Alabama y presidente del Club Rotario de Montgomery. Es miembro de la junta de la Federación de Vida Silvestre de Alabama y del Consejo de Visitantes de la Facultad de Honores de la Universidad de Alabama. Obtuvo una licenciatura de la Universidad de Alabama y una maestría de Auburn-Montgomery.

“Habiendo crecido en el Black Belt, valoro los tremendos recursos naturales de la zona y entiendo la importancia de protegerlos de manera reflexiva, a la vez que se expone a más personas a todo lo que tenemos para ofrecer”, dijo Williams. “Es un honor unirme a esta organización y echar una mano en la promoción de todas las cosas buenas que suceden en todo el Black Belt”.

El Black Belt incluye los siguientes 23 condados: Barbour, Bullock, Butler, Choctaw, Clarke, Conecuh, Crenshaw, Dallas, Greene, Hale, Lee, Lowndes, Macon, Marengo, Monroe, Montgomery, Perry, Pickens, Pike, Russell, Sumter, Tuscaloosa y Wilcox.