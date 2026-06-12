Alabama busca ejecutar a Jeffery Lee con inyección letal

La Fiscalía del Estado solicitó formalmente una orden de ejecución por inyección letal para el recluso Jeffery Lee.

La medida surge como alternativa institucional inmediata tras el bloqueo judicial del método por hipoxia de nitrógeno.

La Corte Suprema de Alabama debe emitir el fallo definitivo para autorizar o rechazar este nuevo procedimiento.

Fiscalía General solicita cambio de método para ejecutar a Jeffery Lee

La Oficina del Fiscal General de Alabama ha presentado una solicitud formal ante la Corte Suprema estatal para reactivar el caso del recluso del corredor de la muerte, Jeffery Lee. Las autoridades judiciales buscan que se otorgue una nueva orden de ejecución, modificando el protocolo técnico hacia la inyección letal.

Esta decisión del sistema de justicia penal se produce después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueara de manera definitiva la ejecución programada de Lee mediante el método de hipoxia de nitrógeno. Ante esta traba legal, el gobierno estatal busca agilizar el cumplimiento de la sentencia.

Steve Marshall califica de error judicial la suspensión de la condena

El fiscal general del estado, Steve Marshall, ha manifestado públicamente su firme postura en contra de frenar la pena capital del recluso. Marshall declaró con anterioridad que la suspensión de la ejecución de Lee representa un grave error judicial y aseguró que agotará las instancias legales necesarias para asegurar que la condena se materialice.

Hasta el momento, los magistrados de la Corte Suprema de Alabama no han emitido una resolución oficial respecto a este requerimiento de la fiscalía. El destino del sentenciado permanece bajo análisis legal para determinar si se da luz verde a la inyección letal o si se mantiene congelado el dictamen.