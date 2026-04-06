Alabama busca prohibir el encadenamiento de perros antes del cierre legislativo

6 de abril de 2026 – DOTHAN, Alabama – Agencias.

La legislación que aborda el encadenamiento de perros al aire libre en Alabama está a punto de agotarse, ya que los legisladores se enfrentan a una fecha límite para su aprobación.

El proyecto de ley SB361, conocido como la Ley de Beau y patrocinado por el senador Garlan Gudger, fue aprobado por el Senado este mes y busca responsabilizar a los dueños de perros que no les proporcionan refugio, comida y agua adecuados.

“En Alabama, las mascotas no se consideran animales; se consideran propiedad. Creo que una ley contra el encadenamiento sería un paso en la dirección correcta para cambiar eso”, dijo Casey Green de Wiregrass Pets.

El proyecto de ley prohibiría encadenar perros a un objeto fijo bajo ciertas condiciones y prohibiría el uso de cadenas de tala y ciertos collares para encadenar perros.

Una enmienda añadida al proyecto de ley antes de que saliera del comité establece sanciones por encadenamiento indebido, que incluyen una multa de $6,000 y hasta un año de cárcel.

Green afirmó haber presenciado casos de negligencia relacionados con el encadenamiento de animales.

“Hemos visto de todo: desde perros desnutridos hasta heridos y maltratados; perros utilizados para la cría, perros descuidados por no poder reproducirse. Lo hemos visto todo, y gran parte de ello se debe al encadenamiento de animales en los patios traseros”, declaró Green. “Esto ayudaría a comprender que estos animales de compañía tienen alma, tienen sentimientos y merecen tanto amor y compasión como los seres humanos”.

No todos apoyan el proyecto de ley. La Federación de Agricultores de Alabama, que se ha opuesto durante mucho tiempo a una legislación similar, afirma que podría perjudicar a los agricultores.

La federación también sostiene que el proyecto de ley “infringe los derechos de propiedad privada y sienta un precedente peligroso para la regulación gubernamental de la ganadería”.

El representante Phillip Ensler, impulsor de la versión del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, afirmó que Alabama necesita urgentemente una legislación de este tipo, pero que proyectos de ley similares han fracasado anteriormente.

“En realidad, el problema es que hay grupos que se oponen y que tienen mucha influencia en la legislatura estatal”, dijo Ensler. “Algo como esto, que trata sobre derechos básicos de los animales, no les estamos pidiendo a las personas que consientan a sus mascotas. Es decir, son cosas básicas. Refugio, comida, agua. No encadenen a sus perros en el frío ó bajo el sol abrasador. Para mí, es de sentido común”.

El tiempo se acaba y los partidarios del proyecto de ley y los defensores de los animales están haciendo un último esfuerzo para que se apruebe.

“Mañana es un día muy importante para este proyecto de ley. Espero que lo incluyamos en el calendario para el miércoles, que se vote y que se envíe al gobernador para que se promulgue”, dijo Ensler.

Los defensores de los derechos de los animales organizarán una manifestación en Montgomery el martes por la mañana, ya que el destino del proyecto de ley está en manos de los legisladores de la Cámara de Representantes.