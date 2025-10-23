Alabama ejecuta a un hombre con gas nitrógeno por asesinato en 1993

23 de octubre de 2025 – ATMORE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Alabama condenado por ayudar a quemar vivo a un hombre en 1993 por una deuda de drogas de 200 dólares, fue ejecutado con gas nitrógeno el jueves.

Anthony Boyd, de 54 años, fue declarado muerto a las 6:33 p.m. en el Centro Correccional William C. Holman, según dijeron las autoridades. La ejecución se llevó a cabo con gas nitrógeno, un método que Alabama comenzó a utilizar el año pasado.

Boyd fue condenado a muerte por su papel en el asesinato de Gregory Huguley en el condado de Talladega. Los fiscales dijeron que a Huguley le prendieron fuego después de que no pagó 200 dólares en cocaína.

Boyd utilizó sus últimas palabras para proclamar su inocencia y criticar el sistema de justicia penal.

“No maté a nadie. No participé en matar a nadie”, dijo. “No puede haber justicia hasta que cambiemos este sistema”, continuó, antes de cerrar con: “Hagámoslo”.

Un testigo de la fiscalía en el juicio testificó como parte de un acuerdo de culpabilidad y dijo que Boyd le cerró los pies a Huguley con cinta adhesiva antes de que otro hombre lo rociara con gasolina y le prendiera fuego. Un jurado condenó a Boyd por asesinato capital durante un secuestro y recomendó, por 10 votos a 2, que recibiera la pena de muerte.

Los abogados defensores dijeron que estaba en una fiesta la noche en que mataron a Huguley.

Boyd había estado en el corredor de la muerte de Alabama desde 1995. Fue el último presidente del Proyecto Esperanza para Abolir la Pena de Muerte, un grupo contra la pena de muerte fundado por hombres condenados a muerte.

Alabama empezó a utilizar gas nitrógeno el año pasado para llevar a cabo algunas ejecuciones. El método utiliza una máscara de gas colocada sobre la cara del recluso para reemplazar el aire respirable con gas nitrógeno puro, lo que provoca que la persona muera por falta de oxígeno.

A nivel nacional, el método se ha utilizado en ocho ejecuciones: siete veces en Alabama y una vez en Luisiana.

Los abogados de Boyd habían pedido a un juez federal que detuviera la ejecución para que el método fuera más escrutado. Un juez federal rechazó la solicitud. Ella dictaminó que era poco probable que Boyd prevaleciera sobre las afirmaciones de que el método, que se ha utilizado varias veces, es inconstitucionalmente cruel.

El jueves por la tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos también denegó la solicitud de Boyd de suspender la ejecución y, en cambio, lo dejó morir en un pelotón de fusilamiento. La jueza Sonia Sotomayor fue la autora de un mordaz disenso al que se unieron los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Sotomayor, citando descripciones de testigos de ejecuciones pasadas con gas nitrógeno, escribió que hay “evidencia creciente e ininterrumpida” de que el método es inconstitucional. Escribió que “permitir que continúe el experimento de la hipoxia del nitrógeno” no protege la dignidad de la nación.

Alabama ha sostenido que cualquier temblor o jadeo mostrado por los reclusos durante las ejecuciones con gas nitrógeno son en gran medida acciones involuntarias causadas por la falta de oxígeno.