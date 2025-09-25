Alabama ejecuta a un hombre por el asesinato de una mujer del condado de Etowah en 1997

Alabama ejecuta a un hombre por el asesinato de una mujer del...

25 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Alabama llevó a cabo su cuarta ejecución del año después de que Geoffrey West, de 50 años, fuera ejecutado con gas nitrógeno.

West fue condenado por el asesinato de Margaret Berry en 1997 en el condado de Etowah. Berry trabajaba como empleado en una gasolinera la noche en que West la robó.

La ejecución de West por hipoxia de nitrógeno duró aproximadamente 15 minutos, según el comisionado del ADOC, John Hamm.

La gobernadora Kay Ivey y el fiscal general Steve Marshall afirmaron el jueves por la noche que se había hecho justicia en declaraciones emitidas después de que West fuera declarado muerto a las 6:22 p. m.

Los testigos vieron a West adquirir un color azul pálido y salivar por la boca en algunos momentos durante los aproximadamente 20 minutos que estuvo con la máscara puesta. También se le observó sacudir lentamente la cabeza de un lado a otro mientras se le administraba nitrógeno, y se le oía jadear desde la sala de testigos a través del cristal.

Cuando se le preguntó si alguno de los comportamientos observados era inusual, el comisionado Hamm declaró a los periodistas en una conferencia de prensa posterior a la ejecución que todo transcurrió exactamente como se esperaba.

“Siempre hay movimientos involuntarios y cada persona es diferente, porque hemos visto una variación de movimiento en los seis casos que hemos realizado, y West fue el que menos movimiento ha visto”, dijo Hamm.