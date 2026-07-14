Alabama elige al Zoológico de Birmingham atracción del año

Qué pasó: El Departamento de Turismo de Alabama nombró al Zoológico de Birmingham como la prestigiosa Atracción del Año de 2026.

El Departamento de Turismo de Alabama nombró al Zoológico de Birmingham como la prestigiosa Atracción del Año de 2026. Por qué importa: El galardón reconoce la trayectoria del parque en materia de conservación animal, educación ambiental e inclusión social en la región.

El galardón reconoce la trayectoria del parque en materia de conservación animal, educación ambiental e inclusión social en la región. El dato clave: El parque, único zoológico acreditado por la AZA en el estado, superó los 502,000 visitantes durante su hito del 70.º aniversario.

¿Por qué el Zoológico de Birmingham es la mejor atracción de Alabama?

El Departamento de Turismo de Alabama entregó oficialmente el premio a la Atracción del Año 2026 al Zoológico de Birmingham durante la Conferencia del Gobernador sobre Turismo celebrada en Florence. El reconocimiento premia el constante liderazgo del recinto en conservación de especies y compromiso comunitario.

Dirigido por Chris Pfefferkorn, el parque se ha convertido en un motor turístico clave para Alabama. El complejo destaca como el único zoológico acreditado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) en todo el territorio estatal.

Nuevas especies y récord de visitas en el Zoológico de Birmingham

Tras recibir a más de 502,000 personas en su 70.º aniversario y sumar 85 animales en 2025, la institución continúa expandiendo sus fronteras. El año pasado se inauguró la zona Wojciechowski Cougar Crossing, que sirve de hogar a pumas rescatados y linces huérfanos.

Para sostener este impulso en 2026, el centro turístico lanzó con gran éxito la exhibición Dino Safari. Además, el director Lee Sentell confirmó que el próximo 22 de julio se abrirá al público un nuevo hábitat dedicado a los ajolotes.