Alabama enfrenta peligrosa ola de calor y abren centros de enfriamiento

Qué pasó: Voluntarios y agencias del condado habilitaron la primera estación de enfriamiento en Tuscaloosa para combatir las temperaturas extremas.

Voluntarios y agencias del condado habilitaron la primera estación de enfriamiento en Tuscaloosa para combatir las temperaturas extremas. Por qué importa: Las peligrosas condiciones ambientales elevan el riesgo de sufrir golpes de calor e insolaciones severas en la población vulnerable.

Las peligrosas condiciones ambientales elevan el riesgo de sufrir golpes de calor e insolaciones severas en la población vulnerable. El dato clave: Los pronósticos meteorológicos oficiales advierten que la sensación térmica alcanzará los 110° Fahrenheit durante esta semana.

Refugio contra temperaturas extremas en Tuscaloosa

La organización Compassion Coalition inauguró un refugio temporal en una iglesia local para asistir a los ciudadanos del oeste del estado. Esta iniciativa busca ofrecer un espacio seguro y climatizado ante el repunte drástico de las temperaturas veraniegas.

La Agencia para el Manejo de Emergencias del Condado de Tuscaloosa (EMA), dirigida por Nick Lolley, suministró bebidas e insumos de hidratación donados por comercios locales. Este espacio de resguardo opera de manera gratuita desde el mediodía hasta las 5 p.m.

Alerta meteorológica por calor peligroso en la región central

El equipo de meteorólogos de First Alert emitió una advertencia por calor extremo que permanecerá vigente hasta el miércoles por la noche. Expertos del área instan a los habitantes de Alabama a beber abundante agua con anticipación y evitar la exposición directa al sol.

Las autoridades de emergencia habilitaron la línea telefónica 205-349-0150 para coordinar el traslado y resguardo de quienes necesiten el servicio. La combinación de alta humedad y temperaturas que rozan los 100° genera un peligroso nivel de estrés corporal.