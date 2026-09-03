Alabama estrena la sede de Coca-Cola UNITED en Birmingham

Coca-Cola Bottling Company UNITED alista la apertura oficial de su nueva sede corporativa en el vecindario de Kingston, Birmingham.

La instalación actuará como un hub central de ventas y distribución para unificar las operaciones de cientos de colaboradores.

La compañía invirtió más de 300 millones de dólares para trasladar su complejo y reunir a 750 empleados bajo un mismo techo.

Inversión millonaria para la nueva sede de Coca-Cola UNITED

La compañía Coca-Cola Bottling Company UNITED inaugurará oficialmente su nueva sede en Birmingham el próximo 14 de septiembre. El proyecto significó un desembolso superior a los 300 millones de dólares, trasladando sus operaciones desde el norte del aeropuerto y la autopista I-20/59 hacia una zona más accesible del sur.

Mike Suco, director ejecutivo de la empresa, explicó que el complejo anterior quedó superado en capacidad hace una década tras haber operado allí durante 50 años. Las nuevas instalaciones modernizan la red logística y concentran a 750 empleados que se encontraban repartidos en distintos edificios.

Impacto económico y desarrollo urbano en el vecindario de Kingston

La llegada del gigante embotellador promete impulsar la infraestructura local, afectando áreas clave como la calle Tallapoosa y el corredor vial interestatal. Hunter Williams, presidente del comité de desarrollo económico del Concejo Municipal, calificó la relocalización como un catalizador clave para la revitalización del vecindario de Kingston.

El desarrollo industrial facilitará proyectos a la Autoridad del Aeropuerto Internacional de Birmingham para expandir el transporte de carga comercial. A la par de esta apertura, las autoridades locales contemplan la demolición de la antigua escuela Albert Shields School, ubicada junto a Patton Park.