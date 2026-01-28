Alabama estudia subir el salario mínimo tras reabrirse el debate sobre los salarios

28 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los legisladores de Alabama retoman una vez más la cuestión de la remuneración de los trabajadores, ya que un proyecto de ley recién presentado establecería, por primera vez, un salario mínimo obligatorio a nivel estatal.

El Proyecto de Ley del Senado 171 propone fijar el salario mínimo de Alabama en $10 dólares la hora. Durante décadas, el estado se ha regido por el salario mínimo federal de $7.25, una tasa que muchos trabajadores y defensores aseguran que ya no refleja la realidad económica ante el aumento de los costos.

Daniel Morgan, propietario de Express Employment Professionals, señaló que la propuesta podría no cambiar drásticamente el mercado laboral actual, pero cree que sigue siendo un paso significativo hacia adelante.

“No sé si alguien que realmente busque empleo pueda trabajar, vivir y ser capaz de hacer todas las cosas que necesita por $10 dólares la hora, así que al menos estamos empezando a tener conversaciones para encaminar esto en la dirección correcta”, comentó Morgan.

Morgan observó que muchos empleadores en todo Alabama ya pagan por encima del salario mínimo propuesto, impulsados en gran medida por la inflación y la competencia por los trabajadores. Aun así, afirmó que el estado se ha quedado rezagado en comparación con otros al abordar este tema.

“Probablemente debería haberse hecho hace años. En Florida, creo que ya está entre los $14 y $15 dólares; eso es lo otro que Alabama tiene que considerar, especialmente frente a otros estados que ya están haciendo esto, ya que podríamos estar perdiendo buenos trabajadores que empezarán a mudarse a otros estados con mejores tasas de pago”, dijo Morgan.

Quienes apoyan el proyecto de ley argumentan que, si bien $10 dólares la hora no es un salario digno, representaría un progreso para los trabajadores que actualmente perciben el mínimo federal. El patrocinador de la legislación ha reconocido que dicho salario no cubriría totalmente los gastos básicos de vida, pero afirma que ayudaría a eliminar lo que describen como “salarios de hambre”.

Morgan añadió que el costo de las necesidades básicas diarias sigue influyendo en cómo los trabajadores evalúan las oportunidades de empleo, particularmente en lo que respecta al transporte y la confiabilidad.

“Para poder tener un automóvil que funcione, que me ayude a asegurar que llego al trabajo a tiempo y que sea confiable, tengo que tener un salario que me permita pagar las cosas que implica tener un vehículo funcional. Así que no sé si $10 dólares serán suficientes para permitirme hacer eso sin alguna otra ayuda externa”, explicó Morgan.

A medida que el proyecto de ley avanza en el proceso legislativo, se espera que siga generando debate sobre cómo Alabama equilibra los intereses empresariales con las crecientes presiones financieras que enfrentan los trabajadores en todo el estado.