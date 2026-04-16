Alabama Fair & Fiesta ofrece atracciones, comida y un diseño inclusivo para todos

16 de abril de 2026 – PELHAM, Alabama – Agencias.

La Alabama Fair & Fiesta continúa atrayendo multitudes en Pelham, ofreciendo más de 100 atracciones mecánicas para familias, junto con nuevas características diseñadas para hacer que el evento sea más inclusivo para todos los asistentes.

Con luces brillantes, música a alto volumen y el olor de la clásica comida de feria llenando el aire, los visitantes dicen que el evento se ha convertido en un destino popular para el entretenimiento y las salidas familiares.

Los organizadores de Kissel Entertainment afirman que la feria de este año incluye una amplia variedad de atracciones y actividades para todas las edades, además de entretenimiento diseñado para unir a la comunidad.

“Estoy muy emocionado… amo Pelham, Alabama”, comentó David Prince, gerente de Kissel Entertainment. “Las familias vienen aquí para crear nuevos recuerdos. Nos encanta trabajar con la comunidad y apoyar a los locales”.

El evento de este año también cuenta con el “Zerbini Family Circus”, el cual, según los organizadores, ha añadido otro nivel de entretenimiento para los asistentes.

“Creo que la gente está muy emocionada y sorprendida de ver un circo dentro de la feria”, dijo Samantha, representante del circo.

Una de las principales atracciones de la feria es una rueda de la fortuna de 33 metros, que ofrece a los pasajeros una vista panorámica de Pelham y sus alrededores.

Más allá de las atracciones y los espectáculos, los organizadores señalan que la feria también se enfoca en la accesibilidad. Kissel Entertainment se encuentra entre los pocos operadores de ferias en el país con certificación de inclusión sensorial, cuyo objetivo es ayudar a las personas con sensibilidades sensoriales a disfrutar del evento.

Un espacio designado como “rincón sensorial” (sensory nook) proporciona un lugar tranquilo lejos del ruido del recinto ferial, donde los invitados pueden tomar un descanso en un ambiente más calmado.

También hay una gran variedad de comida tradicional de feria disponible, completando la experiencia para los asistentes.

La Alabama Fair & Fiesta estará abierta hasta el domingo 19 de abril.