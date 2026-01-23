Alabama inicia marcación obligatoria de diez dígitos por nuevo código de área

23 de enero de 2026 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

A partir del viernes, será necesario marcar el 334 incluso para que las llamadas locales se conecten, ya que el próximo mes Alabama tendrá un nuevo código de área.

La Comisión de Servicios Públicos de Alabama señala que las opciones de números para el código de área 334 se agotarán a finales de este año. Por ello, el nuevo código de área 483 se asignará a los números nuevos a partir del 23 de febrero en una amplia zona del centro y sureste de Alabama, que incluye ciudades desde Selma hasta Montgomery, el área de Auburn-Opelika, y bajando hasta Dothan y Enterprise.

Si usted ya tiene un número con el 334, su número no cambiará en nada. Tampoco habrá cambios para los números de servicio público de tres dígitos, como el 911 y el 211.

Es recomendable actualizar los contactos en su teléfono para incluir los 10 dígitos; así evitará llamadas fallidas y se asegurará de que sus llamadas conecten al primer intento.