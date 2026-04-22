Alabama llega a un acuerdo de 12.2 millones de dólares con Roblox y exige reformas de seguridad

22 de abril de 2026 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

El Fiscal General de Alabama, Steve Marshall, anunció un acuerdo histórico de 12.2 millones de dólares con Roblox, acompañado de una orden judicial que obliga a la plataforma a implementar reformas de seguridad profundas. El objetivo principal es proteger a los menores de 16 años, impidiendo que adultos desconocidos establezcan comunicación directa con ellos y garantizando un entorno digital más controlado.

Entre las medidas más destacadas, Roblox deberá integrar sistemas de verificación de edad mediante identificación oficial o reconocimiento facial para habilitar el chat. Además, se prohibirán las conversaciones entre adultos y menores sin consentimiento paterno, y los mensajes entre menores ya no estarán cifrados, permitiendo una mayor supervisión por parte de la empresa y las autoridades.

Para reforzar este control, la plataforma establecerá configuraciones de contenido por defecto para los usuarios jóvenes que solo los padres podrán modificar. Antes de septiembre de 2026, los tutores contarán con herramientas específicas para administrar y monitorear las cuentas de niños y adolescentes, asegurando que los niveles de exposición al contenido sean adecuados para su edad.

Este acuerdo surge tras múltiples demandas de familias en Alabama que denunciaron cómo la falta de supervisión permitió que depredadores contactaran a sus hijos. Los testimonios revelaron que adultos se hacían pasar por menores para manipular a los niños, trasladando las charlas a otras aplicaciones y solicitando imágenes inapropiadas a cambio de “Robux”, la moneda virtual del juego.

Los 12.2 millones de dólares obtenidos se destinarán a un fondo de la Fiscalía General para mejorar la seguridad en las instituciones educativas del estado, financiando principalmente la presencia de agentes de seguridad escolar. Asimismo, Roblox se comprometió a colaborar en la capacitación de las fuerzas del orden de Alabama para gestionar delitos digitales.

Mientras la compañía afirma haber implementado más de 100 funciones de seguridad recientemente, estados como Luisiana y Florida mantienen procesos legales similares. Por su parte, la Fiscalía de Alabama ha habilitado un correo especial para que los ciudadanos reporten cualquier irregularidad o peligro detectado dentro de la plataforma de juegos.