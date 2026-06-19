Alabama: mujer seguirá detenida por amenaza escolar

Una jueza federal ordenó que Katherine Joiner permanezca bajo custodia mientras enfrenta cargos por presuntas amenazas de violencia escolar.

El caso ha generado atención por la gravedad de los mensajes investigados por el FBI y el supuesto plan para ejecutar un tiroteo masivo.

Joiner, de 21 años, fue acusada junto a Ethan Bassett tras una investigación iniciada por mensajes detectados en Instagram.

¿Por qué una mujer de Alabama permanecerá detenida antes del juicio?

Un tribunal federal determinó que Katherine Joiner, residente del condado de Shelby, Alabama, deberá continuar detenida mientras avanza el proceso judicial por un cargo relacionado con comunicaciones amenazantes enviadas a través de plataformas digitales.

La investigación comenzó después de que el FBI recibiera información sobre mensajes publicados en Instagram el 18 de mayo. Según los documentos judiciales, las conversaciones incluían referencias a violencia, acceso a armas y la planificación de un posible ataque contra una escuela.

Qué reveló la investigación federal sobre el caso en Alabama

Las autoridades identificaron a Ethan Bassett, residente de Mississippi, como presunto coacusado en el caso. Ambos habrían mantenido conversaciones durante años en comunidades virtuales relacionadas con crímenes reales y ataques escolares.

Durante las audiencias celebradas en junio, los fiscales argumentaron que no existían condiciones suficientes para garantizar la seguridad pública en caso de liberación. Tras revisar las pruebas y los argumentos de ambas partes, el juez federal ordenó el 17 de junio que Joiner permanezca bajo custodia hasta el inicio del juicio.