Alabama: niños darán vida a la historia en Huntsville

- La ciudad de Huntsville incorporará a estudiantes del norte de Alabama en un desfile especial por los 250 años de Estados Unidos.
- La iniciativa busca acercar la historia nacional a las nuevas generaciones mediante personajes históricos representados por niños.
- Los participantes, de 3.º a 6.º grado, desfilarán el 4 de julio con códigos QR que explicarán quiénes representan.
¿Qué es el programa que llevará a estudiantes al desfile del 4 de julio en Huntsville?
La ciudad de Huntsville celebrará el 250 aniversario de Estados Unidos con el Desfile de las Eras Americanas, un evento programado para el 4 de julio en el centro de la ciudad desde las 5:00 p.m.
Como parte de la celebración, el programa Mighty Americans permitirá que estudiantes de 3.º a 6.º grado de todo el norte de Alabama participen caracterizados como figuras históricas reconocidas de la historia estadounidense.
Cómo participarán los niños y qué novedades tendrá el evento
Los organizadores esperan ver representaciones de personajes como Abraham Lincoln, Amelia Earhart, Babe Ruth y otras figuras emblemáticas. La propuesta busca convertir la historia en una experiencia educativa, interactiva y accesible para las familias.
Cada participante llevará un código QR junto a su vestuario para que los asistentes puedan escanearlo y conocer datos sobre el personaje representado. La inscripción permanecerá abierta hasta completar la lista definitiva de participantes antes del 1 de julio.
¿Qué es el Desfile de las Eras Americanas en Huntsville?
Es un desfile conmemorativo por los 250 años de Estados Unidos que se celebrará el 4 de julio en el centro de Huntsville e incluirá la participación de estudiantes caracterizados como figuras históricas.
¿Cómo funcionarán los códigos QR que llevarán los niños?
Los asistentes podrán escanear los códigos QR colocados en los disfraces para acceder a información sobre el personaje histórico que representa cada estudiante.