Alabama: niños darán vida a la historia en Huntsville

La ciudad de Huntsville incorporará a estudiantes del norte de Alabama en un desfile especial por los 250 años de Estados Unidos.

La iniciativa busca acercar la historia nacional a las nuevas generaciones mediante personajes históricos representados por niños.

Los participantes, de 3.º a 6.º grado, desfilarán el 4 de julio con códigos QR que explicarán quiénes representan.

¿Qué es el programa que llevará a estudiantes al desfile del 4 de julio en Huntsville?

La ciudad de Huntsville celebrará el 250 aniversario de Estados Unidos con el Desfile de las Eras Americanas, un evento programado para el 4 de julio en el centro de la ciudad desde las 5:00 p.m.

Como parte de la celebración, el programa Mighty Americans permitirá que estudiantes de 3.º a 6.º grado de todo el norte de Alabama participen caracterizados como figuras históricas reconocidas de la historia estadounidense.

Cómo participarán los niños y qué novedades tendrá el evento

Los organizadores esperan ver representaciones de personajes como Abraham Lincoln, Amelia Earhart, Babe Ruth y otras figuras emblemáticas. La propuesta busca convertir la historia en una experiencia educativa, interactiva y accesible para las familias.

Cada participante llevará un código QR junto a su vestuario para que los asistentes puedan escanearlo y conocer datos sobre el personaje representado. La inscripción permanecerá abierta hasta completar la lista definitiva de participantes antes del 1 de julio.