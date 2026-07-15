Alabama procesa a hombre por secuestro y robo armado

Qué pasó : Stevie Earl Harris compareció ante un tribunal de justicia federal tras ser acusado de múltiples delitos violentos en el estado.

: Stevie Earl Harris compareció ante un tribunal de justicia federal tras ser acusado de múltiples delitos violentos en el estado. Por qué importa : Los cargos que enfrenta Harris incluyen intento de secuestro, robo armado de vehículo y el peligroso traslado de explosivos.

: Los cargos que enfrenta Harris incluyen intento de secuestro, robo armado de vehículo y el peligroso traslado de explosivos. El dato clave: Las acusaciones formales de la fiscalía se derivan de un grave incidente ocurrido el 5 de septiembre de 2024.

Acusación federal por secuestro y robo en el condado de Clay

Un gran jurado federal presentó cargos formales contra Stevie Earl Harris por un violento incidente armado ocurrido en el condado de Clay. El sospechoso compareció ante el tribunal de justicia para enfrentar acusaciones de intento de secuestro y robo de vehículo con violencia.

La fiscalía detalló que los delitos cometidos pusieron en grave peligro a una víctima inocente y a la comunidad en Alabama. Las agencias de seguridad coordinaron esfuerzos para capturar al implicado tras el suceso reportado el 5 de septiembre de 2024.

Graves cargos por transporte de explosivos y uso de armas

Además del robo y el secuestro, el expediente de Harris incluye cargos por usar y portar un arma de fuego durante un delito de violencia. Las autoridades federales también le imputan el transporte ilegal de materiales explosivos con la clara intención de causar lesiones físicas.

El procesamiento es liderado por la agencia federal de la ATF, la Oficina del Alguacil del Condado de Clay y las policías locales de Lineville y Ashland. Actualmente, los fiscales federales adjuntos Darius C. Greene y Kristy Peoples dirigen la acusación en la corte estadounidense.