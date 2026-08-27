Alabama ratifica la pena de muerte por doble crimen de 2001

El Tribunal del Undécimo Circuito confirmó la pena capital contra Wakilii Brown por el doble homicidio de su novia y su suegra en 2001.

La resolución judicial rechazó el recurso de habeas corpus, respaldando la sentencia dictada originalmente en 2008.

El condenado causó el deceso de dos mujeres con un martillo y protagonizó un atrincheramiento de 25 horas antes de su arresto.

Ratificación judicial de la pena capital

Las autoridades judiciales del estado de Alabama confirmaron la sentencia a muerte contra Wakilii Brown, hallado culpable de asesinar a golpes a su pareja Cherea Jemison, de 26 años, y a la madre de esta, Dotty Jemison, de 49.

El fiscal general Steve Marshall informó que el Tribunal del Undécimo Circuito respaldó la negativa del Distrito Norte de Alabama al recurso de habeas corpus presentado por la defensa del acusado.

Antecedentes del crimen en el condado de Talladega

Los hechos ocurrieron en marzo de 2001, cuando los cuerpos amordazados de ambas víctimas fueron hallados en su vivienda con severos traumatismos causados por un martillo de oreja.

Tras cometer los homicidios, Brown sustrajo el vehículo de la víctima y huyó a Cleveland, Ohio, donde mantuvo un enfrentamiento armado de 25 horas con la policía antes de ser capturado y posteriormente condenado en 2008.