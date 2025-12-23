Alabama recibirá $4 millones en acuerdo por fraude de emisiones de Mercedes-Benz

23 de diciembre de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Alabama recibirá fondos tras un acuerdo con una empresa automotriz por fraude de emisiones.

Según la Oficina del Fiscal General, el Fiscal General de Alabama, Steve Marshall, se unió a una coalición de 50 fiscales generales para anunciar un acuerdo de $149,673,750 con Mercedes-Benz USA y Mercedes-Benz Group AG.

El acuerdo establece que Mercedes-Benz “violó las leyes estatales que prohíben prácticas comerciales injustas ó engañosas al comercializar, vender y arrendar vehículos equipados con dispositivos de manipulación de emisiones ilegales y no declarados para eludir los estándares de emisiones”.

Según la oficina de Marshall, el acuerdo también incluye más de $200 millones en posibles ayudas para los consumidores. En Alabama, el estado ha identificado cerca de 11,906 vehículos vendidos ó registrados. Alabama recibirá $4,934,299 a través del acuerdo.

La demanda alega que, desde 2008 hasta 2016, Mercedes fabricó, comercializó, publicitó y distribuyó en todo el país más de 211,000 automóviles de pasajeros y camionetas diésel equipados con software de manipulación. Este software optimizaba los controles de emisiones durante las pruebas, pero reducía dichos controles durante el funcionamiento normal.

El acuerdo afirma que estos dispositivos permitieron que los vehículos superaran con creces los límites legales de emisiones de óxidos de nitrógeno, un contaminante que puede causar enfermedades respiratorias y contribuye a la formación de smog.

El acuerdo alcanzado el lunes 22 de diciembre exige que Mercedes-Benz USA y Mercedes-Benz Group AG paguen $120 millones a los estados una vez que el acuerdo entre en vigor. Los $29,673,750 restantes quedarán suspendidos y podrían ser condonados tras la finalización de un programa integral de ayuda al consumidor.

Según la oficina de Marshall, el programa de ayuda al consumidor se extiende a los aproximadamente 39,565 vehículos en EE. UU. que no habían sido reparados ó retirados permanentemente de circulación para el 1 de agosto de 2023. Mercedes deberá cubrir el costo de la instalación de un software mejorado de modificación de emisiones en estos vehículos, ofrecer a los consumidores una garantía extendida y pagarles $2,000 por vehículo.

“Este acuerdo envía un mensaje claro a los consumidores: merecen honestidad, y el marketing engañoso no será tolerado”, declaró el Fiscal General Steve Marshall.