Alabama registra arresto de empleada por contrabando en prisión

Qué pasó: Yolanda Garrett, una trabajadora de la cocina de la cárcel del condado de Jefferson, fue arrestada tras ser sorprendida introduciendo contrabando ilegal.

Yolanda Garrett, una trabajadora de la cocina de la cárcel del condado de Jefferson, fue arrestada tras ser sorprendida introduciendo contrabando ilegal. Por qué importa: El caso resalta las vulnerabilidades de seguridad en el sistema penitenciario y la complicidad de contratistas externos en el tráfico de sustancias controladas.

El caso resalta las vulnerabilidades de seguridad en el sistema penitenciario y la complicidad de contratistas externos en el tráfico de sustancias controladas. El dato clave: La sospechosa de 49 años enfrenta cargos graves y fue liberada temporalmente bajo una fianza establecida en $3,000.

Detalles de la investigación por tráfico de drogas en la prisión

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson desarticuló un presunto esquema de contrabando al interior de su centro de detención en Alabama. Durante las primeras horas del lunes 13 de julio de 2026, oficiales penitenciarios y detectives de la unidad de narcóticos iniciaron un operativo tras recibir una alerta confidencial.

La investigación preliminar señaló de manera directa a Yolanda Garrett, de 49 años, quien se desempeñaba como personal externo contratado para labores culinarias en el recinto penal. Su detención se ejecutó inmediatamente tras corroborar las acusaciones en su contra.

Cargos penales y estatus judicial de Yolanda Garrett

Las autoridades judiciales imputaron formalmente a Garrett por los delitos de promoción de contrabando en una institución penitenciaria y posesión de una sustancia controlada. Estas ofensas se consideran de alta gravedad debido al riesgo que representan para la seguridad interna del penal.

Tras ser procesada e ingresada en la cárcel del condado de Jefferson, se le impuso una fianza conjunta de $3,000 por ambas acusaciones. Los registros oficiales confirman que la acusada abonó dicho monto económico, obteniendo su posterior liberación del recinto de reclusión.