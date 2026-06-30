Alabama registra arresto de exrecluso por uso de dron

Qué pasó: Un exrecluso fue detenido tras pilotar un dron con un paquete sospechoso hacia una prisión estatal.

Un exrecluso fue detenido tras pilotar un dron con un paquete sospechoso hacia una prisión estatal. Por qué importa: El uso de tecnología aérea para introducir sustancias ilícitas desafía los esquemas de seguridad penitenciaria actuales.

El uso de tecnología aérea para introducir sustancias ilícitas desafía los esquemas de seguridad penitenciaria actuales. El dato clave: Las autoridades decomisaron marihuana y formularon múltiples cargos penales contra el sospechoso tras interceptar el dispositivo.

Detienen a un hombre por contrabando con drones en una prisión

El Departamento de Correccionales de Alabama detuvo a un exconvicto que intentaba introducir un paquete ilegal en la Instalación Correccional Holman. La captura ocurrió el sábado 27 de junio gracias al rastreo oportuno de las unidades especializadas.

Agentes de la unidad K-9 del sur detectaron el vuelo no autorizado del artefacto que se dirigía desde la autopista I-65 hacia el penal. El Departamento de Policía de Atmore colaboró activamente en el operativo para interceptar el dispositivo de forma segura.

Cargos penales y hallazgos en la investigación de seguridad

El sospechoso fue plenamente identificado como el exrecluso Edward Knight, quien fue puesto bajo custodia sin reportarse incidentes en el lugar. Tras ser interrogado, se le imputó el delito de posesión de marihuana en primer grado y dos cargos por operación ilegal de drones.

Posteriormente, las brigadas de narcóticos ejecutaron una orden de registro en un apartamento de Springville Road, en Birmingham. Durante la inspección domiciliaria, los oficiales recolectaron evidencias adicionales que vinculan directamente al acusado con actividades de contrabando en la región.