Alabama registra arresto de menor por tiroteo en Center Point

Qué pasó: Un adolescente de 17 años fue arrestado y acusado de agresión en primer grado tras herir de bala a un menor de edad.

Un adolescente de 17 años fue arrestado y acusado de agresión en primer grado tras herir de bala a un menor de edad. Por qué importa: El incidente desata preocupación comunitaria al involucrar de forma directa a menores de edad en un altercado con armas de fuego.

El incidente desata preocupación comunitaria al involucrar de forma directa a menores de edad en un altercado con armas de fuego. El dato clave: El presunto agresor recuperó su libertad tras pagar una fianza de $60,000 impuesta por las autoridades judiciales locales.

Detalles del tiroteo armado contra un menor en Center Point

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson detuvo a un sospechoso de 17 años vinculado al ataque con arma de fuego contra un menor. Los hechos ocurrieron el domingo 12 de julio de 2026 en la zona residencial de Farrington Drive.

Agentes policiales acudieron a la manzana 800 de la calle tras recibir alertas de una persona herida por impactos de bala. En la escena encontraron a la víctima herida en Alabama, quien requirió auxilio médico de emergencia de forma inmediata.

Cargos de agresión, fianza y estado de salud de la víctima

Personal de Bomberos y Rescate de Center Point atendió al herido antes de su traslado urgente al Hospital Infantil para una evaluación médica profunda. Las indagatorias de los oficiales sugieren que la agresión ocurrió tras una discusión verbal entre el sospechoso y la víctima.

Poco después del reporte, las fuerzas del orden localizaron el vehículo del supuesto atacante y procedieron a su arresto formal. Tras ser recluido en la cárcel de la localidad bajo una fianza de $60,000, el procesado realizó el pago y fue puesto en libertad.