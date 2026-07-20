Alabama reporta 28 casos de Cyclospora en brote nacional

El Departamento de Salud Pública de Alabama confirmó 28 casos de ciclosporiosis hasta el 20 de julio de 2026.

La mayoría de las infecciones se concentran en el Distrito Norte del estado, representando casi el 80% del total.

Dos casos en Alabama se vincularon a restaurantes mexicanos, mientras que un retiro nacional de lechuga está en curso.

Distribución y origen de los casos de Cyclospora en Alabama

Un brote nacional de ciclosporiosis ha impactado a Alabama, donde el Departamento de Salud Pública (ADPH) reporta 28 casos confirmados. Esta enfermedad gastrointestinal, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, se vincula frecuentemente con el consumo de productos frescos contaminados. El ADPH está monitoreando la situación de cerca.

De los contagios en el estado, el 78.6% se localiza en el Distrito Norte. Otros distritos afectados incluyen el Suroeste, Mobile, Noreste, Sureste y Centro Occidental. Dos pacientes requirieron hospitalización, y no se han registrado muertes. El 28.6% de los casos se asocia a brotes en restaurantes de estilo mexicano.

Investigación federal y retiro de productos frescos

Aunque un brote nacional se ha vinculado a lechuga iceberg en restaurantes Taco Bell de otros estados, el ADPH aclara que ningún caso en Alabama está directamente relacionado con esos establecimientos. La FDA investiga el origen, descartando inicialmente un vínculo con Taylor Farms de México tras un falso positivo.

Por precaución extrema, Taylor Farms de México y Taylor Fresh Foods están retirando voluntariamente toda la lechuga iceberg del centro de México del mercado estadounidense. El retiro incluye productos distribuidos a grandes cadenas como Walmart, Subway, KFC y Pizza Hut, impactando la cadena de suministro en Alabama.