Alabama State Parks lanza el nuevo Programa de Guardabosques Junior

4 de marzo de 2026 – PELHAM, Alabama – Agencias.

La naturaleza llama, y la próxima generación de exploradores de Alabama está invitada a responder.

Alabama State Parks ha lanzado el nuevo Programa de Guardabosques Junior, diseñado para inspirar a los jóvenes aventureros, despertar la curiosidad y cultivar un amor de por vida por la conservación y la gestión responsable de los grandes espacios al aire libre.

Abierto a niños de todas las edades con actividades diseñadas especialmente para edades de 5 a 12 años, este programa invita a familias, grupos escolares, tropas de scouts, educadores en el hogar y organizaciones juveniles a sumergirse y comenzar a explorar. No se requiere experiencia. Solo trae tu curiosidad, tu capacidad de asombro y tu amor por la naturaleza.

Nuestro Programa de Guardabosques Junior es más que explorar el aire libre, dijo el comisionado del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama, Chris Blankenship. Se trata de inspirar a la próxima generación de conservacionistas. Queremos que cada niño que visite un Parque Estatal de Alabama se vaya con una sensación de asombro, un aprecio más profundo por la naturaleza y la confianza para ayudar a protegerla en los años venideros.

Blankenship se unió a los líderes de los Parques Estatales y a Paul McCormack, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Parques Estatales, el martes en el Parque Estatal Oak Mountain para lanzar formalmente el Programa de Guardabosques Junior. El programa se financia a través de una subvención del Bronco Wild Fund, una iniciativa de Ford Motor Company que apoya la conservación, preservación y el disfrute responsable de la naturaleza.

Ford tiene un largo compromiso con la preservación de las tierras públicas y la promoción del acceso responsable, dijo Natalie Simon, gerente de experiencias de clientes de marcas entusiastas de Ford. Bronco Wild Fund cumple la promesa de Ford de construir un mundo mejor donde todos sean libres de moverse y perseguir sus sueños. Estamos orgullosos de apoyar a Alabama State Parks, a través de una subvención de acceso de Parques Estatales de América, con la creación de su Programa de Guardabosques Junior, una importante iniciativa educativa en Alabama y la comunidad local.

El Programa de Guardabosques Junior está disponible en todos los Alabama State Parks, brindando a los niños la oportunidad de explorar montañas, bosques, lagos, ríos, playas e impresionantes cavernas en todo el estado.

Los folletos gratuitos del programa están disponibles en línea y en las oficinas de los parques, centros naturales y a través de los naturalistas de los parques. Muchos parques también ofrecen programas guiados de Guardabosques Junior durante todo el año, con actividades de inmersión, experiencias de aprendizaje interactivo y eventos especiales que dan vida a la belleza natural de Alabama y promueven la alfabetización ambiental.

Esto no es solo un programa; es una aventura a nivel estatal.

Estamos invitando a los niños de todo Alabama a salir, ensuciarse las botas y descubrir algo increíble, dijo el director de Alabama State Parks, Matthew Capps. El Programa de Guardabosques Junior convierte cada visita al parque en una aventura y transforma a cada joven explorador en un guardián de los increíbles recursos naturales de nuestro estado. Los guardabosques junior de hoy se convertirán en los líderes de conservación del mañana.

Los maestros y las familias que educan en el hogar pueden integrar fácilmente el Programa de Guardabosques Junior en el currículo de ciencias, ecología, conservación y recreación al aire libre.

Ser un Guardabosques Junior significa divertirse y proteger los lugares que amas.

Los Guardabosques Junior se comprometen a:

Respetar la vida silvestre

Observar a los animales a distancia y ayudar a mantenerlos salvajes y seguros.

No dejar rastro

Desechar los residuos adecuadamente y dejar las rocas, flores y artefactos exactamente donde se encontraron.

Mantenerse a salvo

Permanecer con la familia y explorar de manera responsable para proteger los hábitats naturales de Alabama.

Descarga el folleto gratuito de Guardabosques Junior o programa una excursión guiada con un naturalista del parque para vivir una experiencia de aula al aire libre práctica y alineada con los estándares educativos. Hay recursos disponibles para educadores y los programas pueden adaptarse para cumplir con objetivos de aprendizaje específicos. Los detalles del programa se pueden encontrar en línea en alapark.com/JuniorParkRanger

El Programa de Guardabosques Junior combina el aprendizaje práctico con la aventura del mundo real, dijo Capps. Apoya a los educadores, involucra a las familias y empodera a los jóvenes para que entiendan la conservación no solo como un concepto, sino como una responsabilidad.

Sobre la División de Alabama State Parks

Alabama State Parks es una división del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama y mantienen 21 parques estatales que abarcan más de 50,000 acres de tierra y agua en Alabama. Los parques varían desde las playas de la Costa del Golfo hasta las montañas Apalaches, y ofrecen oportunidades e instalaciones que van desde actividades básicas de uso diario hasta alojamiento para convenciones en complejos turísticos, restaurantes y áreas de golf. Estos parques dependen de las tarifas de los visitantes y del apoyo de otros socios, como las comunidades locales, para financiar la mayor parte de sus operaciones. Obtenga más información en www.alapark.com