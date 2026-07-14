Alabama sufre ola de robos de valiosas cartas de Pokémon

Qué pasó: Un ladrón en serie mantiene bajo alerta a múltiples tiendas especializadas en cartas coleccionables de Pokémon en el condado de Madison.

Un ladrón en serie mantiene bajo alerta a múltiples tiendas especializadas en cartas coleccionables de Pokémon en el condado de Madison. Por qué importa: El incremento de estos hurtos afecta directamente la economía local, eleva los precios de reventa y altera la dinámica del mercado de coleccionables.

El incremento de estos hurtos afecta directamente la economía local, eleva los precios de reventa y altera la dinámica del mercado de coleccionables. El dato clave: El sospechoso, que actuaba como cliente, ha visitado hasta 20 establecimientos de la zona y robado en al menos 10 de ellos.

Ola de robos de cartas Pokémon afecta a comercios de la región

Una serie de robos sistemáticos de cartas coleccionables de Pokémon ha encendido las alarmas en el estado de Alabama. Diversos establecimientos comerciales de la región reportan pérdidas significativas tras ser blanco del mismo delincuente en reiteradas ocasiones.

Entre los negocios afectados se encuentran la tienda NerdStop, ubicada en Hazel Green, y el local JC’s Cards to Go, situado en la ciudad de Madison. Los propietarios señalan que este tipo de delitos perjudica gravemente la economía interna de los comercios dedicados al coleccionismo.

Investigación policial y el modus operandi del sospechoso

Titus Wagner, dueño de NerdStop, confrontó directamente al implicado, quien solía ser un cliente habitual de su tienda antes de ser arrestado inicialmente. A pesar de las acciones legales iniciales, reportan que el sospechoso continuó visitando decenas de comercios similares en la región.

La Oficina del Alguacil del Condado de Madison mantiene abierta una investigación activa sobre estos incidentes, catalogados preliminarmente como delito menor. Los dueños de los negocios solicitan a la comunidad reportar cualquier intento de reventa sospechosa de estas piezas.