Alabaster aprueba proyecto para ensanchar puente de la I-65

Una alianza municipal y estatal ensanchará el puente de la Carretera del Condado 87 sobre la Interestatal 65.

La obra añadirá un carril adicional al paso elevado para reducir la congestión en una zona de alto tráfico comercial.

Los fondos federales financiarán el 80% del proyecto, mientras que el municipio aportará 120,000 dólares.

Alianza de infraestructura optimizará el tráfico en el puente de la I-65

La ciudad de Alabaster consolidó un acuerdo clave con el Departamento de Transporte de Alabama (ALDOT), la ciudad de Calera y el Condado de Shelby. El plan estratégico contempla la ampliación del paso elevado de la Carretera del Condado 87.

Esta cooperación permitiría la adición de un carril de circulación extra conectado directamente a la rotonda del aeropuerto. El diseño vial se intregará por completo con la futura rampa de circunvalación planificada para la autopista en dirección norte.

Inversión federal y local para eliminar la congestión en Alabama

El proyecto de modernización vial busca aliviar el flujo diario de conductores, comercios y residentes de la entidad de Alabama. Las autoridades locales informaron que la mejora resolverá los embotellamientos recurrentes que afectan al dinamismo de la región.

El costo financiero de la obra será cubierto en un 80% mediante recursos federales asignados al sector transporte. Alabaster completará el presupuesto requerido aportando un monto de contrapartida local equivalente a 120,000 dólares.