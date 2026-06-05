Alabaster CityFest: Guía de seguridad y accesos del festival

Qué pasó : La ciudad de Alabaster ultima detalles para la celebración de su tradicional festival musical masivo de fin de semana.

: La ciudad de Alabaster ultima detalles para la celebración de su tradicional festival musical masivo de fin de semana. Por qué importa : El despliegue logístico busca garantizar la seguridad familiar y mitigar las complicaciones viales causadas por obras de infraestructura locales.

: El despliegue logístico busca garantizar la seguridad familiar y mitigar las complicaciones viales causadas por obras de infraestructura locales. El dato clave: Se proyecta la llegada de decenas de miles de asistentes al campus de la escuela secundaria Thompson High School.

Horarios, artistas y estacionamiento para asistir al Alabaster CityFest

El esperado festival musical Alabaster CityFest abre oficialmente sus puertas este sábado a partir de las 9:00 a.m.. La sede elegida para albergar los escenarios principales es el campus escolar de Thompson High School, lugar donde se presentará el artista estelar Trace Adkins a las 9:00 p.m..

Para facilitar el flujo vehicular, los organizadores dispusieron el estacionamiento principal justo detrás de dicha secundaria. Asimismo, se habilitaron lotes alternativos equipados con servicio de transporte gratuito en Thompson Middle School y en el Alabaster Municipal Park.

Reglas de seguridad y condiciones de tráfico en las carreteras de Alabama

Debido a los trabajos de construcción activos en la autopista I-65, la Policía de Alabaster emitió una alerta especial para los conductores que viajan desde otras ciudades de Alabama. Las autoridades locales instan a los visitantes a moderar la velocidad para evitar congestionamientos severos antes de ingresar al casco urbano.

El resguardo del recinto estará coordinado desde un Centro de Mando Móvil operado en conjunto por la policía y el cuerpo de bomberos. Al desarrollarse en propiedad escolar, los oficiales recordaron la prohibición estricta de ingresar armas, hieleras o mascotas para mantener el ambiente 100% familiar.