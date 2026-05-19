Alcalde Galán confirma asesinato de Yulixa Toloza tras procedimiento estético ilegal

19 de mayo de 2026 – Bogotá – EFE.

El caso de la desaparición de Yulixa Toloza ha dado un giro trágico en la capital del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el asesinato de la mujer que había sido reportada como desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento clandestino. El mandatario local fue enfático al declarar a través de sus canales oficiales que este hecho no debe ser catalogado como una mala práctica médica, sino como un homicidio directo, lo que ha generado una profunda conmoción y rechazo en toda la sociedad colombiana.

Las investigaciones de las autoridades locales revelaron que la víctima fue retirada de la capital colombiana de manera forzada la misma noche en que se reportó su desaparición, el pasado trece de mayo. Ante estos indicios, la Policía Metropolitana activó de inmediato un operativo de búsqueda y localización fuera del perímetro urbano de la ciudad. El mandatario capitalino manifestó haber priorizado este caso desde el primer momento y mantuvo comunicación directa con la madre de la víctima para manifestar su total apoyo y detallar las labores de rastreo.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo coordinado con las fuerzas policiales, reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Según los informes preliminares del ente investigador, las características físicas y las evidencias encontradas en el lugar indican que el cadáver corresponde a la mujer desaparecida en Bogotá. Unidades de policía judicial se desplazaron a la zona para realizar la respectiva inspección técnica antes de trasladar los restos al Instituto Nacional de Medicina Legal para su plena identificación.

La indignación ciudadana ha ido en aumento desde que se conoció que el procedimiento, una lipólisis láser, se ejecutó en una clínica estética del sur de la ciudad que operaba de manera fraudulenta y sin las autorizaciones sanitarias requeridas. Familiares y allegados de la víctima compartieron grabaciones en redes sociales donde se evidenciaba el grave deterioro de salud de la mujer, quien presentaba desorientación y fallas respiratorias agudas dentro del establecimiento donde fue intervenida quirúrgicamente de forma irregular.

Testigos clave del suceso informaron a los investigadores que observaron el momento en que dos hombres sacaron a la mujer en estado de inconsciencia para subirla a un automóvil particular. Este vehículo fue rastreado posteriormente por los investigadores y localizado en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Paralelamente, la policía judicial enfoca sus esfuerzos en recolectar pruebas sobre el funcionamiento de la estética Beauty Láser Medicina Estética, la cual realizaba intervenciones de alta complejidad de forma ilegal.

En el marco de este proceso judicial, dos personas de nacionalidad extranjera fueron capturadas inicialmente por los delitos de destrucción y ocultamiento de material probatorio. A pesar de que un juez determinó la libertad de los sospechosos argumentando fallas técnicas en el procedimiento de captura, las autoridades judiciales ratificaron que la investigación por desaparición forzada y homicidio sigue vigente para capturar a los verdaderos responsables del crimen.