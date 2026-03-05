Alcalde Woodfin cumple 100 días destacando progreso de agenda educativa

5 de marzo de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Transcurridos cien días de su tercer mandato, el informe de progreso del alcalde de Birmingham, Randall L. Woodfin, se fundamenta en una única y definitoria promesa: los niños de Birmingham serán el “porqué” de cada política, inversión y decisión tomada en el Ayuntamiento.

“En agosto, el 75 por ciento de nuestros residentes votaron confiando en esta administración. Eso es confianza”, dijo el alcalde Woodfin en el Auditorio Boutwell durante su discurso de toma de posesión en noviembre. “Y honraremos esa confianza redoblando nuestros esfuerzos para servir a nuestros niños. En mi tercer mandato, nuestros niños no serán solo parte de la agenda. Ellos serán la agenda”.

El principio rector de la administración, “Cradle to Career” (De la Cuna a la Carrera), mide el trabajo de la ciudad por su impacto en los jóvenes, desde el nacimiento hasta su primer empleo y más allá.

“Durante nuestros primeros 100 días, “Cradle to Career” ha sido nuestra estrella guía”, dijo Woodfin. “Los niños son nuestra prioridad mientras trabajamos para mantener nuestra ciudad más segura, revitalizar los vecindarios, invertir en nuestras escuelas, brindar trayectorias universitarias para nuestra juventud, apoyar el desarrollo de la fuerza laboral para nuestros adultos y crear viviendas más asequibles para todos”.

Entrega de resultados en los primeros 100 días

Desde el inicio del mandato, la administración Woodfin ha logrado avances medibles en seguridad pública, desarrollo económico, revitalización de vecindarios y participación juvenil:

Reducción del crimen y seguridad pública

Birmingham ha visto una reducción del 75 por ciento en los homicidios en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los detectives han realizado arrestos en cada caso de homicidio este año, logrando una tasa de resolución del 100 por ciento en alineación con la estrategia de reducción del crimen de siete puntos del Departamento de Policía de Birmingham. Los robos han bajado un 26.7 por ciento, los asaltos agravados un 30.1 por ciento y el crimen violento total ha disminuido un 31.8 por ciento.

Subvención SEEDS impulsa la transformación del Corredor Occidental

La ciudad recibió una subvención de 2 millones de dólares de la Ley SEEDS del estado de Alabama para comenzar a transformar su Corredor Occidental en un importante centro logístico y de fabricación. La primera fase se centrará en el desarrollo de un plan maestro y la realización de estudios ambientales en el antiguo emplazamiento de U.S. Steel Ensley Works, ayudando a diversificar la economía local y crear oportunidades de empleo de calidad.

Centro de Emprendimiento para el Crecimiento y la Excelencia

En asociación con Regions Bank, Mastercard y otros socios, la ciudad lanzó el Centro de Emprendimiento para el Crecimiento y la Excelencia para proporcionar recursos, asistencia técnica y acceso a capital para apoyar el crecimiento de las pequeñas empresas en todo Birmingham.

Programa de subvenciones para agricultores urbanos amplía el acceso a alimentos

La ciudad otorgó 100,000 dólares a 10 agricultores locales a través de su Programa de Subvenciones para Agricultores Urbanos, aumentando el acceso a los alimentos y apoyando los jardines comunitarios y a los cultivadores urbanos con capacitación y recursos.

Simposio sobre la situación de las personas sin hogar

En asociación con One Roof, la ciudad organizó “El estado de la falta de vivienda: Redefiniendo la comunidad”, un simposio histórico que reunió a líderes religiosos, organizaciones sin fines de lucro, empresas y socios cívicos para alinear estrategias y fortalecer la respuesta de Birmingham ante la falta de vivienda.

Pavimentación de calles cerca de completarse

La ciudad está cerca de completar la asignación de 15 millones de dólares de este año para la pavimentación de calles, continuando con su compromiso de mejorar la infraestructura y la conectividad de los vecindarios.

Mejoras de pacificación del tráfico lideradas por los vecindarios

La ciudad actualizó su proceso de solicitud de pacificación del tráfico para dar a las asociaciones de vecinos una mayor voz al solicitar medidas de seguridad, como cojines de velocidad y señalización. Durante el primer periodo de solicitud, se invitó a cada asociación de vecinos a presentar dos proyectos para su revisión y posible instalación en la primera mitad del año.

Lanzamiento de la Iniciativa para Hombres Negros

La administración lanzó la Iniciativa para Hombres Negros (“Black Male Initiative”), una estrategia impulsada por la comunidad centrada en mejorar los resultados para los niños y hombres negros, particularmente a través de la intervención temprana para las edades de 8 a 14 años.

La Liga Deportiva Juvenil de Birmingham amplía las oportunidades

Ya está abierta la inscripción para el Béisbol Juvenil de Birmingham bajo la nueva Liga Deportiva Juvenil de Birmingham (BYSL), formada para enriquecer las vidas de los jóvenes a través del entrenamiento atlético, la mentoría y el apoyo académico. Basada en el estándar CEETA (carácter, excelencia, equidad, trabajo en equipo y responsabilidad), la liga se ampliará para incluir deportes adicionales en fases futuras.

Liderazgo para el próximo capítulo

El alcalde Woodfin también anunció cambios clave en el liderazgo y adiciones a su gabinete y equipo departamental, reforzando el enfoque de la administración en la rendición de cuentas, el desempeño y los resultados. Una lista completa de los miembros del gabinete y jefes de departamento está disponible en www.birminghamal.gov/woodfin100, donde el nombre de cada líder está vinculado a la página de su departamento.

Mirando hacia el futuro

“Se trata de ser responsables ante los residentes de Birmingham y mantener la confianza del público”, dijo Woodfin. “Pero esto es solo el comienzo. No vamos a aflojar. Continuaremos entregando lo que importa a nuestros residentes: proporcionar un entorno donde nuestras comunidades, familias y niños puedan prosperar”.

Para obtener un resumen completo de los primeros 100 días de la administración e iniciativas en curso, visite: www.birminghamal.gov/woodfin100