Alcaraz sufre ante Rublev; Sabalenka cae ante Rybakina y dice adiós

15 de agosto de 2025 – Washington – EFE.

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó a las semifinales del Abierto de Cincinnati después de un difícil enfrentamiento contra el ruso Andrey Rublev. En el cuadro femenino, la actual campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, fue eliminada del torneo al perder contra la kazaja Elena Rybakina. Con estos resultados, ambos cuadros del torneo han visto una jornada de sorpresas y duelos reñidos.

Carlos Alcaraz, quien ocupa el segundo puesto en el ranking mundial, tuvo que esforzarse para derrotar a Rublev, el número 11 del mundo. El partido duró dos horas y 17 minutos y terminó con un marcador de 6-3, 4-6 y 7-5. Rublev representó el primer rival de alto nivel que Alcaraz enfrentaba en este torneo, tras haber superado a oponentes de menor ranking en rondas anteriores, como Damir Dzumhur, Hamad Medjedovic y Luca Nardi.

Después del encuentro, Alcaraz comentó que se mantuvo optimista durante todo el partido, incluso en los momentos en que perdió la concentración, especialmente en el segundo set. Subrayó la importancia de la concentración al jugar contra un oponente de la calidad de Rublev, ya que perder el enfoque por solo un par de puntos puede significar la pérdida de un set o incluso del partido.

En las semifinales del sábado, Alcaraz se enfrentará al alemán Alexander Zverev, el tercer mejor tenista del mundo, quien superó al estadounidense Ben Shelton con un contundente 6-2 y 6-2 en solo una hora y 17 minutos. Ambos tenistas han tenido un año exitoso, sumando 52 y 43 victorias respectivamente. El historial entre ellos favorece a Zverev, que ha ganado seis de los once duelos que han disputado. La otra semifinal masculina la jugarán el número uno, el italiano Jannik Sinner, y la revelación del torneo, el francés Terence Atmane.

En el cuadro femenino, la jornada del viernes también estuvo llena de sorpresas, con la eliminación de las dos primeras cabezas de serie, Aryna Sabalenka y la estadounidense Coco Gauff. Sabalenka, actual campeona, perdió ante la kazaja Elena Rybakina, número 10 de la WTA, con un marcador de 6-1 y 6-4. La potencia en el juego de Rybakina fue clave para sorprender a la bielorrusa.

Rybakina se enfrentará en las semifinales del domingo a la polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo, quien derrotó a la rusa Anna Kalinskaya. La otra semifinal femenina será entre la italiana Jasmine Paolini, quien eliminó a Coco Gauff en tres sets, y la rusa Veronika Kudermetova, que venció a la francesa Varvara Gracheva. A diferencia del cuadro masculino, las semifinales femeninas se jugarán el domingo, y las finales de ambos cuadros se llevarán a cabo el lunes.