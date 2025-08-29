Alcaraz y Djokovic avanzan; Bucsa logra sus primeros octavos en Nueva York

29 de agosto de 2025 – Nueva York (EE.UU.) – EFE.

Carlos Alcaraz continúa con su excelente desempeño en el Abierto de Estados Unidos. El tenista español superó con facilidad al ítalo-argentino Luciano Darderi en la tercera ronda, asegurando así su pase a los octavos de final. De manera similar, Novak Djokovic también avanzó en el cuadro masculino, mientras que en el circuito femenino, la española Cristina Bucsa logró la victoria más significativa de su carrera.

Alcaraz demostró una vez más su superioridad en la cancha, derrotando a Darderi con un marcador de 6-2, 6-4 y 6-0 en tan solo una hora y 44 minutos. Este triunfo le permite sumar 80 victorias en torneos de Grand Slam a lo largo de su trayectoria. Su próximo rival en octavos será el francés Arthur Rinderknech. Si Alcaraz logra igualar o superar el resultado de Jannik Sinner, recuperará la cima del ranking mundial.

Durante su partido, Alcaraz tuvo un breve momento de preocupación cuando sintió una molestia en la rodilla durante el segundo set. Sin embargo, el tenista afirmó que el malestar desapareció rápidamente y no le generó mayor inquietud. Confía en que no será un problema para los próximos partidos.

En el cuadro masculino, se vivió un momento dramático cuando Ben Shelton, una de las grandes promesas estadounidenses, tuvo que retirarse del partido por una lesión en el hombro izquierdo. La lesión se produjo tras una caída al final del tercer set. Shelton, que era un posible rival de Alcaraz en cuartos de final, tuvo que ceder la victoria al francés Adrian Mannarino. Este último se enfrentará a Jiri Lehecka en octavos.

Por su parte, Novak Djokovic también cumplió con las expectativas al vencer al británico Cameron Norrie en cuatro sets. A sus 38 años, el serbio se convierte en el tenista de mayor edad en alcanzar los octavos de final en Nueva York desde 1991. Djokovic se medirá ahora con el alemán Jan-Lennard Struff, quien dio la sorpresa al eliminar al favorito local, Frances Tiafoe.

En el lado femenino, la española Cristina Bucsa tuvo un desempeño memorable. Remontó un partido difícil contra Elise Mertens para ganar su encuentro de tercera ronda. Esta victoria le asegura, por primera vez en su carrera, un lugar en los octavos de final de un Grand Slam. Su próximo desafío será la actual campeona del torneo, la poderosa Aryna Sabalenka. Otros resultados del día incluyen los triunfos de Jessica Pegula y Elena Rybakina.