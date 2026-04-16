ALEA identifica al hombre herido en un tiroteo con un agente en Huntsville

ALEA identifica al hombre herido en un tiroteo con un agente en...

16 de abril de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

La Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) ha identificado al hombre herido en un tiroteo con un agente en Huntsville la noche del martes.

ALEA informó que agentes de la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) respondieron a un tiroteo con un agente en Huntsville la noche del martes.

El Departamento de Policía de Huntsville (HPD) indicó que el tiroteo ocurrió después de que los agentes detuvieran un vehículo en la zona, presuntamente involucrado en una investigación de homicidio ocurrida ese mismo día en Sheri Drive. La detención tuvo lugar en la intersección de University Drive y Pulaski Pike.

ALEA informó que, durante la detención, el sospechoso, identificado como Jon Savion Clemons, de 20 años y residente de Huntsville, mostró un arma de fuego. Según ALEA, esto provocó que los agentes del HPD dispararan sus armas reglamentarias, hiriendo a Clemons.

La agencia indicó que Clemons fue trasladado a un hospital local. Ningún agente resultó herido.

El miércoles por la mañana, el forense del condado de Madison, Tyler Berryhill, identificó a la víctima del incidente ocurrido en Sheri Drive como Kiriyanah Harris, de 19 años. El forense indicó que Harris fue víctima de un tiroteo y que se le está realizando la autopsia en el laboratorio forense regional de Huntsville.

La ALEA informó que no hay más información disponible por el momento, ya que la SBI continúa investigando. Una vez finalizada la investigación, los resultados se entregarán a la Fiscalía del Condado de Madison.