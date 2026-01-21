ALEA pide precaución a conductores por hielo y carreteras resbaladizas ante tormenta

21 de enero de 2026 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

La Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama (ALEA) insta a los conductores de todo el estado a prepararse y estar alerta ante las peligrosas condiciones viales, ya que se prevén impactos de clima invernal en Alabama este fin de semana.

Aunque los impactos exactos podrían variar antes del fin de semana, los patrulleros estatales advierten que los residentes deben estar preparados para enfrentar condiciones peligrosas, incluyendo hielo negro y carreteras resbaladizas, a medida que los pronósticos evolucionan.

Las autoridades señalan que las temperaturas bajo cero, combinadas con la lluvia o la humedad, podrían crear condiciones de conducción peligrosas durante varios días, comenzando el viernes 23 de enero en la parte norte del estado antes de desplazarse a otras áreas.

“El hielo negro es uno de los peligros más graves que enfrentan los conductores porque suele ser invisible”, afirmó el secretario de ALEA, Hal Taylor. “Las carreteras pueden parecer simplemente mojadas pero volverse resbaladizas en un instante, especialmente por la noche y durante las primeras horas de la mañana”.

El secretario Taylor añadió que prepararse con antelación y ajustar los planes de viaje, junto con prácticas de conducción segura, puede prevenir choques graves.

ALEA también recomienda a los conductores preparar sus vehículos y suministros de emergencia antes de que las condiciones empeoren, incluyendo:

Mantener el tanque de gasolina lleno.

Preparar un kit de emergencia con manta, linterna, botiquín de primeros auxilios y artículos de primera necesidad.

Llevar un teléfono celular con la carga completa.

Revisar el nivel de anticongelante, los neumáticos y el estado general del vehículo antes de que llegue el mal tiempo.

Usar líquido limpiaparabrisas apto para temperaturas de congelación.

Además de la preparación, ALEA indica que, una vez en la carretera, los conductores deben seguir estas prácticas de seguridad:

Evitar viajar cuando se desarrollen condiciones peligrosas, si es posible.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguimiento en carreteras mojadas, heladas o resbaladizas.

Evitar el uso del control de crucero o de los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS).

Tener extrema precaución en puentes y pasos elevados, que se congelan antes que el resto de las vías.

Estar alerta a los cambios en las condiciones, especialmente por la noche y temprano en la mañana.

Encender los faros durante la lluvia y en situaciones de visibilidad reducida.

Mantenerse alerta ante la presencia de vehículos de emergencia y personal de respuesta.

Funcionarios de ALEA informaron que los patrulleros estatales vigilarán las carreteras en todo el estado junto con agencias aliadas, como el Departamento de Transporte de Alabama (ALDOT), la Agencia para el Manejo de Emergencias de Alabama (AEMA) y la Guardia Nacional de Alabama (ALNG).

Los conductores pueden seguir la evolución de las condiciones viales en algotraffic.com.