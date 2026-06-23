Alerta en Alabama: buscan a joven por robo a mano armada

La Oficina del Alguacil del Condado de Calhoun busca a Tavion Harris por un intento de robo a mano armada.

El sospechoso encañonó a una de las víctimas tras pactar la supuesta venta de un teléfono celular.

El implicado tiene 18 años y se encuentra prófugo tras huir de un comercio en Big Valley Drive.

Detalles del intento de asalto durante una venta falsa

La Oficina del Alguacil del Condado de Calhoun inició la búsqueda activa de Tavion Harris, un joven de 18 años acusado de cometer un asalto con arma mortal. El incidente se desencadenó el lunes por la noche durante una transacción comercial previamente acordada en el estado de Alabama.

Las víctimas, un padre y su hijo, se reunieron con el sospechoso en un establecimiento ubicado en Big Valley Drive para comprarle un teléfono celular. Tras recibir una parte del pago en efectivo, la situación se tornó violenta de manera repentina.

Sospechosos prófugo tras amenazar a las víctimas con un arma

Según informaron los investigadores, Harris apuntó con una pistola al hombre más joven y le exigió bajo amenaza abordar su vehículo para entregarle el resto del dinero. En lugar de obedecer las órdenes, el joven corrió rápidamente hacia donde estaba su padre para ponerse a salvo.

Ante la reacción de la víctima, el agresor optó por escapar del lugar de los hechos con rumbo desconocido. Las fuerzas de seguridad locales solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero.