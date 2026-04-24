Alerta en Nuevo León por 17 amenazas de tiroteo en planteles escolares

24 de abril de 2026 – Monterrey (México) – EFE.

Las autoridades de seguridad en Nuevo León se encuentran en estado de alerta tras confirmar la atención de diecisiete reportes sobre posibles ataques armados en diversas instituciones educativas. Esta situación de emergencia surge en un contexto nacional de alta sensibilidad, tras el reciente incidente violento registrado en la zona de Teotihuacán donde fallecieron una turista y el propio atacante. La preocupación se ha extendido rápidamente entre padres de familia y directivos escolares debido a la naturaleza de estas advertencias directas contra la integridad de los estudiantes.

El método utilizado para difundir estas amenazas de tiroteo ha sido principalmente a través de mensajes escritos y pintas detectadas en los muros de las propias escuelas. Según los informes de la Fiscalía General de Justicia, las intervenciones policiales han abarcado un amplio espectro educativo que incluye primarias, secundarias y bachilleratos. La movilización oficial se ha concentrado en municipios clave como Monterrey, Juárez, San Nicolás de los Garza, García, Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina y Linares para garantizar el orden público.

Para responder a las llamadas de auxilio recibidas mediante el número de emergencias 911, se desplegaron equipos especializados de la Agencia Estatal de Investigaciones y Unidades de Despliegue Estratégico. Estos operativos contaron con el respaldo de binomios caninos capacitados en la detección de sustancias y objetos peligrosos. Los agentes realizaron inspecciones minuciosas en cada plantel señalado, revisando perímetros y áreas específicas donde se localizaron los mensajes intimidantes con el fin de descartar cualquier riesgo inmediato.

Hasta el momento, los resultados de las inspecciones exhaustivas han sido negativos en cuanto al hallazgo de artefactos explosivos o armas de fuego. Las autoridades informaron que no se han identificado personas sospechosas con objetos ilícitos ni amenazas que representen un peligro real inminente tras los operativos de seguridad. A pesar de la ausencia de pruebas físicas, el protocolo de vigilancia se mantiene activo para prevenir cualquier incidente similar a eventos trágicos ocurridos recientemente en otros puntos del territorio mexicano.

La psicosis colectiva se alimenta de sucesos recientes como el ocurrido el pasado marzo en Michoacán, donde un alumno de quince años atacó una preparatoria con un fusil semiautomático. En dicho evento, dos docentes perdieron la vida a manos del estudiante, lo que ha generado una mayor rigurosidad en la respuesta de los cuerpos policiacos ante cualquier indicio de violencia escolar. La memoria de estos crímenes recientes presiona a las instituciones de Nuevo León a actuar con rapidez ante las denuncias ciudadanas.

El estado de Nuevo León posee antecedentes históricos dolorosos respecto a la violencia en centros de enseñanza, recordando el caso del Colegio Americano del Noreste en 2017. Aquel suceso, donde un menor atentó contra su profesora y compañeros antes de suicidarse, marcó un precedente de vulnerabilidad en el sistema educativo nacional. Por ello, la actual ola de amenazas es tratada con máxima prioridad por el gobierno estatal para evitar que se repitan tragedias que han conmocionado anteriormente a la sociedad mexicana.