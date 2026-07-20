Alerta mundial de viaje ante una escalada en Oriente Medio

El Departamento de Estado emitió una alerta global advirtiendo sobre el riesgo de una escalada militar imprevista en Oriente Medio.

La medida responde al reinicio de los ataques armados entre Estados Unidos e Irán tras la ruptura del alto el fuego.

Al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la ofensiva bélica en la región.

EEUU emite alerta mundial por tensiones bélicas en Oriente Medio

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta global recomendando a sus ciudadanos extremar precauciones ante el deterioro de la seguridad en Oriente Medio. La entidad advirtió sobre posibles cierres de espacio aéreo y cancelaciones masivas de vuelos en toda la zona.

El Gobierno de Estados Unidos instó a los viajeros a mantenerse informados mediante las embajadas y consulados locales. Aunque la medida no prohíbe los desplazamientos, insta a evaluar con rigor cualquier viaje hacia o a través de la región militarizada.

Ataques armados elevan las bajas militares y rompen el fuego

El aviso oficial coincide con el décimo día de intercambio directo de ataques entre las fuerzas de Washington y Teherán. El conflicto recrudeció luego de que el presidente Donald Trump diera por finalizada la tregua debido a la muerte de soldados estadounidenses en Jordania e Irak.

Las agresiones mutuas amenazan los compromisos diplomáticos pactados el pasado 21 de junio en Suiza para alcanzar la paz. La escalada militar iniciada el 28 de febrero junto a Israel mantiene bajo máxima presión las operaciones del país norteamericano en el extranjero.