Alerta por estafa con códigos QR en parquímetros

30 de mayo de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Cuando se escucha la palabra “estafa”, lo primero que viene a la mente suele ser un fraude por teléfono o internet. Sin embargo, la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB) advierte sobre una estafa muy común y a plena vista: los estafadores están colocando calcomanías con códigos QR falsos sobre los reales en los parquímetros digitales. Puedes pasar junto a uno todos los días sin darte cuenta.

Carl Bates, portavoz de la BBB, explica que estos delincuentes aprovechan el crecimiento del uso de parquímetros digitales para engañar a las personas. Colocan sus propios códigos QR falsos encima de los originales para robar el dinero cuando intentas pagar por estacionarte. En el último año y medio, este tipo de estafa ha ido en aumento, especialmente en ciudades como Mobile y Birmingham, aunque puede ocurrir en cualquier lugar, incluso durante tus vacaciones.

Si pagas a través de un código falso, tu auto podría ser remolcado porque el proveedor legítimo nunca recibió el pago. Para evitar esto, Bates recomienda dos formas sencillas de verificar si un código QR es auténtico. Primero, pasa tu mano sobre el cartel o parquímetro para asegurarte de que no haya una calcomanía pegada encima. Segundo, usa la cámara del teléfono para escanear el código, pero no hagas clic inmediatamente.

En lugar de abrir el enlace, observa la dirección web que aparece en la parte inferior de la pantalla. Si no tiene sentido o no se parece a la página oficial del proveedor, no sigas adelante. Sal inmediatamente del sitio. Si ya realizaste el pago a través de un código falso, lo mejor es contactar a la compañía de tu tarjeta de crédito para disputar el cargo y tratar de detener la transferencia antes de que llegue al estafador.

Bates enfatiza que siempre se debe usar una tarjeta de crédito y nunca una de débito para este tipo de pagos. Las tarjetas de crédito ofrecen mayor protección contra fraudes. En cambio, si usas una tarjeta de débito, el dinero sale directamente de tu cuenta, como si fuera efectivo, y será mucho más difícil recuperarlo.

Por último, advierte que también están llegando códigos QR falsos por mensaje de texto o correo, haciéndose pasar por compañías de servicios públicos que exigen pagos. Por eso, pide a la gente mantenerse alerta tanto en casa como durante sus viajes, ya que estas estafas pueden ocurrir en cualquier momento y lugar.