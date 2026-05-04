Alerta por nueva ola de calor en CDMX con temperaturas de 32 grados

4 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El Gobierno de la Ciudad de Mexico ha emitido un aviso especial ante la llegada de una nueva ola de calor que afectara a la capital durante esta semana. Segun los informes oficiales, se espera que este fenomeno meteorologico comience el martes cinco de mayo y se extienda hasta el viernes ocho de mayo. Durante este periodo, los termometros marcaran niveles maximos que oscilaran entre los veintinueve y los treinta y dos grados Celsius en la mayor parte del territorio capitalino, generando un ambiente muy caluroso para los habitantes.

La Secretaria de Gestion Integral de Riesgos y Proteccion Civil senalo que esta condicion climatica se presenta apenas unos dias despues de la ola de calor registrada a finales de abril. Para los proximos dias, los pronosticos indican que prevalecera un cielo parcialmente nublado, pero con un indice de radiacion ultravioleta bastante elevado. Asimismo, no se descarta la presencia de lluvias aisladas durante las tardes, aunque el calor intenso seguira siendo el factor predominante en el clima de la metropoli.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas han decidido activar la alerta amarilla en diez de las dieciseis alcaldias de la Ciudad de Mexico debido a las altas temperaturas previstas para la tarde del martes. Esta medida busca prevenir incidentes relacionados con el golpe de calor y asegurar que la poblacion este debidamente informada sobre los riesgos de la exposicion solar. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones de los boletines meteorologicos oficiales.

Las recomendaciones de proteccion civil enfatizan la importancia de evitar la exposicion prolongada a los rayos del sol, especialmente en las horas de mayor intensidad. Se sugiere a las personas permanecer en espacios frescos y bien ventilados, ademas de aplicar bloqueador solar de forma constante. La hidratacion es otro punto critico, por lo que se insta a beber abundantes liquidos y vestir prendas ligeras de colores claros, complementadas con el uso de gafas de sol, sombrillas o sombreros.

Un aspecto relevante mencionado por las autoridades es la seguridad alimentaria, ya que las altas temperaturas aceleran la descomposicion de los productos. Por ello, se aconseja evitar el consumo de alimentos en la via publica para prevenir enfermedades gastrointestinales. De igual forma, se solicita a la poblacion prestar especial atencion a los sectores mas vulnerables, como son los bebes, los ninos pequenos y los adultos mayores, quienes son mas propensos a sufrir deshidratacion.

El cuidado de los animales de compania y mascotas requiere atencion especial durante estos dias de clima extremo para evitar quemaduras o deshidratacion. Los duenos deben asegurar que sus perros y gatos tengan acceso permanente a agua fresca y refugio en la sombra, evitando los paseos sobre el asfalto en las horas de mayor radiacion. Estas medidas para seres sintientes forman parte del protocolo de respuesta integral que las dependencias de proteccion civil han desplegado para mitigar los efectos del incremento termico en la urbe.