Alerta sanitaria en Inglaterra por ola de calor de 35 °C

Qué pasó : La UKHSA emitió una alerta sanitaria ámbar en gran parte de Inglaterra ante temperaturas extremas de hasta 35 °C.

: La UKHSA emitió una alerta sanitaria ámbar en gran parte de Inglaterra ante temperaturas extremas de hasta 35 °C. Por qué importa : La ola de calor pone en riesgo la salud de la población y amenaza la infraestructura al deformar rieles y asfalto.

: La ola de calor pone en riesgo la salud de la población y amenaza la infraestructura al deformar rieles y asfalto. El dato clave: El territorio británico registra su quinta ola de calor del año, tras episodios extremos en mayo, junio y julio con pico de 37,7 °C.

Inglaterra decreta alerta ámbar por calor extremo y riesgos a la salud

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) activó la alerta sanitaria ámbar para Londres, así como para el este, centro y sur de Inglaterra. La medida estará vigente hasta este miércoles ante la previsión de temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius.

Polly Ashmore, consultora de la UKHSA, advirtió sobre las graves consecuencias del calor intenso en adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes. Las autoridades instaron a la ciudadanía a verificar el estado de familiares vulnerables y adoptar precauciones de hidratación.

Sequía e impactos en la infraestructura tras olas de calor consecutivas

La alerta nivel ámbar advierte además sobre daños estructurales críticos, como el derretimiento de asfalto en carreteras y la deformación de vías ferroviarias. Asimismo, las altas temperaturas prolongadas han provocado graves condiciones de sequía en Gales y el centro de Inglaterra.

El país acumula múltiples episodios climáticos extremos durante el año actual. Destaca la primera ola entre el 22 y 31 de mayo, seguida por temperaturas máximas de 37,7 °C en junio y un extenso período caluroso entre el 4 y 26 de julio.