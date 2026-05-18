Alex Saab enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero en corte de Miami

18 de mayo de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

El empresario colombiano y exministro venezolano Alex Saab compareció este lunes ante un tribunal federal de la ciudad de Miami tras completarse su reciente proceso de deportación hacia los Estados Unidos. El procesado, señalado previamente por la justicia estadounidense como presunto testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro, se presentó ante la corte para responder por múltiples señalamientos penales. Esta nueva comparecencia marca un giro importante en la situación judicial del exfuncionario en territorio norteamericano.

Durante la sesión judicial, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida formalizó las acusaciones en contra del empresario de cincuenta y cuatro años de edad. Los cargos específicos imputados incluyen los delitos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones de carácter financiero de procedencia ilícita, así como el ocultamiento y la falsificación del origen de millonarios fondos económicos. De acuerdo con los reportes oficiales del tribunal, el detenido asistió a la diligencia portando la indumentaria reglamentaria de reclusión en color marrón.

El historial delictivo que las agencias federales le atribuyen a Alex Saab incluye el presunto enriquecimiento ilícito mediante la adjudicación fraudulenta de contratos gubernamentales en el país sudamericano. En procesos penales previos se le había vinculado directamente como una pieza financiera clave dentro del entorno político de la dirigencia chavista. La entrega del exministro fue notificada de manera oficial el pasado fin de semana por las autoridades de Caracas, argumentando la existencia de requerimientos judiciales pendientes en el extranjero.

La jueza federal encargada de presidir la primera audiencia civil determinó que el ciudadano de origen colombiano permanecerá bajo custodia estatal sin la opción de solicitar libertad bajo fianza. La magistrada Marty Fulgueira Elfenbein fijó la fecha del próximo veinticuatro de junio para la reanudación formal del procedimiento legal en el estado de Florida. Hasta esa fecha, el investigado permanecerá internado en un centro de detención metropolitano luego de su arribo vía aérea por el aeropuerto de Opa-locka.

Este acontecimiento representa la segunda ocasión en que el empresario debe afrontar a las instituciones judiciales de Miami por delitos financieros de índole internacional. En el año 2023, la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden le otorgó la libertad condicional en el marco de un canje de prisioneros políticos acordado con Venezuela. Tras su retorno al país vecino, el procesado asumió la titularidad del Ministerio de Industrias y Producción Nacional antes de verse obligado a enfrentar este nuevo requerimiento.

La sorpresiva deportación del exfuncionario se produce bajo un panorama de reconfiguración política derivado de las acciones que provocaron la destitución de Nicolás Maduro a principios de año. El actual esquema de colaboración binacional entre los despachos de Washington y la administración provisional de Delcy Rodríguez facilitó el traslado inmediato del detenido. Actualmente, la atención de la opinión pública internacional permanece atenta al desarrollo de este litigio que involucra redes financieras globales y altos mandos gubernamentales.