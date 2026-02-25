Alfonso Terán impone el Latin Country en la Alfombra de Premio Lo Nuestro

Alfonso Terán impone el Latin Country en la Alfombra de Premio Lo...

25 de febrero de 2026 – Miami, Florida – Agencias.

Un Estilo Único que Marca Tendencia

El cantante y compositor venezolano-mexicano “Alfonso Terán” capturó todas las miradas en la alfombra magenta de “Premio Lo Nuestro”. Su look no fue solo moda, sino una declaración de principios de su propuesta artística: la “Latin Country Music”, logrando una narrativa visual que une la tradición del country con la pasión latina.

“Caminar por esta alfombra representando la Latin Country Music es un honor inmenso. Mi música y mi imagen nacen de mis raíces y de la pasión por unir dos culturas que me definen”, expresó el artista.

Trayectoria y Reconocimientos

Desde sus inicios en Charlotte, Carolina del Norte, en 2005, Terán se ha consolidado como el “pionero en fusionar el country con ritmos latinos”. Su carrera está respaldada por hitos significativos que validan su innovación en la industria:

– Nominaciones: Reconocido en los Latin GRAMMY Awards.

– Billboard: Nombrado “Artist to Watch” en 2023 y 2024.

– Éxito Viral: Millones de reproducciones en plataformas digitales.

– Premios Recientes: En 2025, su EP “Latin Country Music” ganó el “Tacarigua de Oro International” como Mejor Álbum Pop del Año.

Un Legado de Autenticidad

Para Alfonso, este movimiento es más que una etiqueta comercial: “Esto no es solo un género, es mi historia hecha sonido”.

Su presencia en eventos de esta magnitud confirma que la “Latin Country Music” ha llegado para quedarse, abriendo camino a nuevas generaciones de artistas que buscan romper barreras culturales mediante la autenticidad y la fusión de géneros a nivel global.