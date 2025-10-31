Alimentos, ropa, apoyo mental disponible para víctimas de incendio

31 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Vecino ayudando a vecino, esa es la historia en Five Points South después de que un incendio devastador obligara a la gente a evacuar sus hogares la mañana del viernes, 31 de octubre. Voluntarios de la Cruz Roja se apresuraron a ir a la zona con comida en mano.

Dicen que hasta 20 personas están ahora determinando los pasos a seguir. Annette Rowland de la Cruz Roja de Alabama comentó que ha hablado con personas que le dijeron: “No tengo mi pasaporte, no tengo mi licencia, ni siquiera tengo las llaves de mi auto porque simplemente salí corriendo en estado de shock”.

Rowland sabe que algunas de las víctimas son estudiantes universitarios, probablemente viviendo solos sin sus padres. Ella compartió que es devastador si uno puede imaginarse estar ya en una situación de mala suerte, con poco dinero, luchando, asistiendo a la universidad, y que luego te suceda algo como esto.

Es por eso que los recursos están llegando en abundancia. Además de alimentos y servicios de salud mental, la Cruz Roja dijo que está preparada para ofrecer refugio de emergencia. Afortunadamente, los líderes indicaron que muchas de las personas que viven en la zona afectada ya han encontrado un lugar para dormir.

Rowland dijo que si se necesita un refugio, están listos para abrir uno, pero por ahora, todos tienen un lugar a donde ir. Agregó que muchas de las personas que vivían en el edificio salieron corriendo al frío sin zapatos puestos.

Ace Graham de Alchemy, una tienda de ropa cercana, está repartiendo zapatillas de tenis, calcetines y ropa seca. Graham dijo que, obviamente, estas personas salieron corriendo de sus apartamentos en completo caos, por lo que están allí para proporcionar todo lo que puedan para ayudarlos a mantenerse calientes y a pasar el día siguiente. Las personas sin zapatos que necesiten ayuda pueden ir a Alchemy en el centro o enviarles un mensaje a través de las redes sociales. Si necesita asistencia, los recursos de la Cruz Roja están a una llamada de distancia al 1-800-RED CROSS.