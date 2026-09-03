Amazon expandirá entrega con drones Prime Air a 500 ciudades

Amazon desplegará su servicio de entrega con drones Prime Air en casi 500 ciudades de Estados Unidos para finales de 2026.

El sistema entregará paquetes de hasta 5 libras en 30 a 60 minutos directamente en los hogares mediante sensores de navegación.

Los clientes suscritos a Prime no pagarán costo adicional en compras que igualen o superen los $50 en artículos elegibles.

Cómo funciona la entrega aérea de paquetes ligeros de Amazon

Amazon avanza en el despliegue de su servicio Prime Air, habilitando envíos en mercados como Phoenix, Tampa, Houston, Dallas y Detroit, mientras prepara su llegada a Chicago y Atlanta. Las aeronaves transportan artículos de hasta 5 libras, abarcando teléfonos iPhone, AirPods, comestibles y productos para el hogar.

El cliente no requiere instalar una aplicación adicional para solicitar la entrega. Al realizar la compra, la plataforma verifica el código postal y el dron vuela hacia la propiedad, escaneando el terreno mediante sensores integrados para evitar obstáculos antes de dejar el paquete.

Certificación de la FAA y metas del servicio comercial para 2026

La empresa cuenta con la certificación FAA Part 135 para operar vuelos comerciales más allá de la línea de visión visual. Bajo la dirección ejecutiva de Andy Jassy, la compañía prevé alcanzar comunidades con 30 millones de clientes a finales de año y completar 500 millones de entregas aéreas antes de terminar la década.

Esta iniciativa compite de forma directa contra soluciones de Walmart, DoorDash y Wing, propiedad de Alphabet. Aunque los camiones seguirán transportando la carga pesada, la ciencia y tecnología empleada en el monitoreo acústico y de evitación busca transformar la logística minorista urbana.