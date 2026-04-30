American Airlines reanuda vuelos directos entre Caracas y Miami tras siete años

30 de abril de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La conectividad aérea entre Venezuela y Estados Unidos ha marcado un hito histórico con el aterrizaje del primer vuelo comercial directo en el Aeropuerto Internacional de Miami tras siete años de interrupción. Esta operación, realizada por la aerolínea American Airlines, concreta la reapertura de una ruta estratégica que comenzó formalmente este jueves. El trayecto de retorno desde la capital venezolana se completó en poco más de tres horas, simbolizando el fin de un largo periodo de aislamiento aéreo entre ambas naciones.

El cronograma de vuelos establecido para esta ruta Caracas Miami contempla inicialmente una frecuencia diaria hasta finales de mayo. A partir del 21 de ese mismo mes, la oferta de transporte se duplicará para ofrecer dos salidas cada jornada, buscando atender la alta demanda de la diáspora venezolana en Florida. Aunque el recibimiento de los pasajeros en suelo estadounidense fue más sobrio que la celebración matutina previa, la normalización del servicio representa un avance logístico fundamental para el sector aeronáutico regional.

En el vuelo inaugural hacia territorio venezolano destacó la presencia de una comitiva oficial de la Casa Blanca junto a diversos grupos empresariales interesados en la reactivación económica. Esta misión tiene como objetivo principal negociar acuerdos de cooperación en sectores energéticos clave como el petróleo y el gas natural. La reanudación de los viajes no solo facilita el traslado de personas, sino que abre la puerta a nuevas inversiones bilaterales tras años de distanciamiento comercial y político.

A pesar del entusiasmo por la nueva ruta comercial, el acceso a estos pasajes directos enfrenta obstáculos económicos y burocráticos importantes para los viajeros. Los precios de los boletos han mostrado tarifas elevadas que superan los dos mil setecientos dólares en fechas próximas, aunque se espera una estabilización de costos en los meses siguientes. Además, las estrictas restricciones de visas y la falta de servicios consulares venezolanos en territorio estadounidense complican la obtención de la documentación necesaria para muchos ciudadanos que desean viajar.

El restablecimiento de este puente aéreo ocurre bajo un nuevo contexto político derivado de los cambios en el gobierno de Venezuela y el acercamiento diplomático con la administración de Washington. Tras la suspensión de operaciones en 2019 debido a las tensiones bilaterales, el reciente levantamiento del veto permitió también la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Estas acciones conjuntas han facilitado que la autoridad aeronáutica otorgue los permisos requeridos para que American Airlines recupere su presencia en el mercado venezolano.

No obstante, las autoridades de Estados Unidos mantienen vigentes ciertas advertencias de seguridad para sus ciudadanos que planeen visitar el país suramericano. El Departamento de Estado conserva una alerta de viaje nivel tres, sugiriendo a los viajeros reconsiderar sus planes debido a factores de riesgo relacionados con la infraestructura sanitaria y la seguridad personal. Mientras la ruta aérea intenta estabilizarse, las recomendaciones oficiales subrayan la necesidad de actuar con precaución en este renovado escenario de intercambio binacional.