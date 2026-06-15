Amnistía judicial en Birmingham permite limpiar historial

Qué pasó: El Tribunal Municipal de Birmingham activó un programa especial de amnistía que permite solucionar deudas legales y suspender cargos económicos adicionales.

El Tribunal Municipal de Birmingham activó un programa especial de amnistía que permite solucionar deudas legales y suspender cargos económicos adicionales. Por qué importa: Los ciudadanos evitan la amenaza de un arresto inmediato mientras regularizan infracciones de tránsito o faltas menores pendientes.

Los ciudadanos evitan la amenaza de un arresto inmediato mientras regularizan infracciones de tránsito o faltas menores pendientes. El dato clave: La iniciativa se mantendrá vigente de lunes a viernes durante todo el mes de junio de 2026, bajo la Orden Administrativa 2026-001.

Mes de Amnistía Judicial en el tribunal de Birmingham

El Tribunal Municipal de Birmingham anunció la apertura de una convocatoria para resolver multas y órdenes de arresto activas por Falta de Comparecencia. El proceso se encuentra liderado por la jueza presidenta LaResha Cade-Spearman, quien busca incentivar la eficiencia judicial en el estado de Alabama.

Para beneficiarse, las personas elegibles deben acudir de lunes a viernes en un horario de 8 a.m. a 4 p.m. portando una identificación válida. La medida suspenderá temporalmente los cargos financieros complementarios a quienes decidan ponerse al día con el sistema legal.

Casos admitidos en el programa y excepciones legales de junio

La flexibilización abarca infracciones vehiculares originales, deudas de restitución, fallas en programas comunitarios obligatorios o faltas a esquemas de pago preestablecidos. Los participantes pueden cancelar el saldo total adeudado o reestructurar un plan de cuotas financieras.

No obstante, el beneficio excluye estrictamente a personas procesadas por crímenes de violencia doméstica, conducción bajo efectos del alcohol (DUI) o violaciones de zonificación. Las consultas de elegibilidad están disponibles mediante atención telefónica directa con la sede judicial.