Amnistía judicial en Birmingham permite limpiar historial

- Qué pasó: El Tribunal Municipal de Birmingham activó un programa especial de amnistía que permite solucionar deudas legales y suspender cargos económicos adicionales.
- Por qué importa: Los ciudadanos evitan la amenaza de un arresto inmediato mientras regularizan infracciones de tránsito o faltas menores pendientes.
- El dato clave: La iniciativa se mantendrá vigente de lunes a viernes durante todo el mes de junio de 2026, bajo la Orden Administrativa 2026-001.
Mes de Amnistía Judicial en el tribunal de Birmingham
El Tribunal Municipal de Birmingham anunció la apertura de una convocatoria para resolver multas y órdenes de arresto activas por Falta de Comparecencia. El proceso se encuentra liderado por la jueza presidenta LaResha Cade-Spearman, quien busca incentivar la eficiencia judicial en el estado de Alabama.
Para beneficiarse, las personas elegibles deben acudir de lunes a viernes en un horario de 8 a.m. a 4 p.m. portando una identificación válida. La medida suspenderá temporalmente los cargos financieros complementarios a quienes decidan ponerse al día con el sistema legal.
Casos admitidos en el programa y excepciones legales de junio
La flexibilización abarca infracciones vehiculares originales, deudas de restitución, fallas en programas comunitarios obligatorios o faltas a esquemas de pago preestablecidos. Los participantes pueden cancelar el saldo total adeudado o reestructurar un plan de cuotas financieras.
No obstante, el beneficio excluye estrictamente a personas procesadas por crímenes de violencia doméstica, conducción bajo efectos del alcohol (DUI) o violaciones de zonificación. Las consultas de elegibilidad están disponibles mediante atención telefónica directa con la sede judicial.
¿Cuándo finaliza la amnistía del Tribunal Municipal de Birmingham?
El Mes de Amnistía Judicial concluye de forma definitiva el 30 de junio de 2026, tras mantenerse operativo desde el primer día de dicho mes.
¿Cómo se solucionan las multas de estacionamiento pendientes?
Las sanciones por parqueo pueden liquidarse directamente en las oficinas de la corte o de forma digital mediante la plataforma oficial en línea del ayuntamiento.