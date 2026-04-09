Anciano apuñalado varias veces en Sylacauga

9 de abril de 2026 – SYLACAUGA, Alabama – Agencias.

La policía de Sylacauga investiga el apuñalamiento de un hombre de 80 años, ocurrido el miércoles 8 de abril en el porche de su casa.

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 10:25 a. m. en el bloque 800 de North Main Avenue.

Las autoridades informaron que Tashae Whitson fue arrestado en relación con el apuñalamiento y enfrenta cargos por agresión en segundo grado.

Según las autoridades, el hombre se encuentra en condición estable en el Hospital de la UAB con heridas graves. La policía indicó que el hombre solía sentarse en su porche y saludar a la gente.

Por el momento, la policía continúa investigando las causas del apuñalamiento.