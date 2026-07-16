Anna Melisano debuta este fin de semana en la UFC

La peleadora Anna Melisano hará su debut oficial en la UFC este sábado en Oklahoma City.

La atleta asume el combate tras recibir un llamado de última hora para reemplazar a una competidora lesionada.

Su debut llega tres años después de su primera pelea profesional en las artes marciales mixtas.

¿Cómo llega Anna Melisano a su debut en la UFC?

La peleadora de artes marciales mixtas Anna Melisano se prepara para subir al octágono más famoso del mundo este sábado en Oklahoma City. Su oportunidad estelar llegó de forma imprevista la semana pasada tras la baja por lesión de otra competidora.

Con 29 años de edad, Melisano ha construido su estilo de combate enfocándose principalmente en el striking. Su sólida base técnica se deriva de su experiencia previa en disciplinas como el boxeo y el kickboxing.

El equipo de entrenamiento de Melisano en Alabama

La atleta realiza su preparación física y técnica en las instalaciones del gimnasio Spartan Fitness de Homewood, Alabama. En su esquina cuenta con el apoyo de su esposo, Ethan Melisano, quien sacrificó su propia carrera profesional para ser su entrenador.

Asimismo, cuenta con la representación de la exestrella del fútbol americano y expeleador de UFC Eryk Anders. Anders fungirá como su mánager y estará presente para apoyarla durante este combate histórico para su trayectoria.