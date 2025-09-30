Anna Wintour da su verdadera opinión sobre la representación de El Diablo viste de Prada

30 de septiembre de 2025 – Farándula – Agencias.

Sería completamente comprensible que Anna Wintour tuviera sentimientos encontrados respecto a la película El Diablo Viste de Prada. El largometraje, basado en un libro escrito por la exasistente de la editora en jefe de Vogue, Lauren Weisberger, no siempre presenta a la jefa en cuestión bajo una luz favorable o particularmente halagadora.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el editor de The New Yorker, David Remnick, Wintour compartió una opinión sorprendentemente positiva sobre la película de 2006. En el podcast de Remnick, Wintour confesó que asistió al estreno “completamente sin tener idea de cómo iba a ser la película”.

Wintour comentó que la industria de la moda estaba muy preocupada por su reacción, anticipando que la representación en pantalla la mostraría de una manera difícil o negativa. No obstante, ella misma ve la caracterización en la película como una “caricatura”, lo cual parece haber aliviado su percepción.

Al contrario de lo esperado, Wintour declaró que la película le resultó “muy agradable” y “muy divertida”. Recordó que lo comenta a menudo con Miuccia Prada, bromeando que el éxito del filme fue “realmente bueno para ti”, en referencia a la marca de moda que lleva el título.

Añadió que la película “tenía mucho humor” y “mucho ingenio”, y elogió al elenco, mencionando a Meryl Streep y Emily Blunt, a quienes calificó de “increíbles”. Concluyó que, en retrospectiva, sintió que fue “una toma justa” de la situación.

Anteriormente, Wintour ya había bromeado sobre la película, señalando que era ficción y que “realmente nos gusta la ficción en Vogue”. También había delegado a la audiencia y a sus propios colegas la tarea de “decidir si existe alguna similitud entre Miranda Priestley”, el personaje que supuestamente está basado en ella, y su persona real.